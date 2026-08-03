Crack del Club América se marcharía a la MLS en cuestión de días

Mientras Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas preocupan a Guillermo Almada, el Club América atraviesa un momento positivo tras ganarle a Santos Laguna en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Las Águilas se mantienen en la parte alta de la tabla, pero también avanzan movimientos en la plantilla. Un futbolista se marcharía rumbo a la MLS.

En las últimas horas trascendió que José Raúl Zúñiga podría dejar el América para jugar en la MLS. Pues el delantero colombiano no fue tenido en cuenta para los últimos partidos y ahora todo apunta a que, por fin, la directiva escucharía el interés de los equipos de Estados Unidos por el delantero de 32 años. En tanto, América podría tener a James Rodríguez.

Zúñiga podría salir del América y jugar en Colombia|Crédito: @ClubAmerica / X

José Raúl Zúñiga apunta a salir del Club América

La ausencia de Zúñiga en la convocatoria para el partido contra Santos Laguna llamó la atención. Sin embargo, el motivo iría más allá de una decisión deportiva. Según el sitio Territorio MLS, el atacante ya no entra en los planes del cuerpo técnico y su desvinculación podría concretarse durante los próximos días.

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El delantero tendría sondeos de distintos equipos de la MLS para disputar la segunda parte del año. Lo que resta por definir son las condiciones del acuerdo y el club que finalmente presentará la mejor propuesta. Todo indica que no continuará con el América durante el resto del Apertura 2026. Cabe recordar que Zúñiga llegó hace un año pero nunca pudo asentarse.

|Instagram: Pantera Zúñiga

¿Por qué José Raúl Zúñiga dejaría Coapa?

La etapa del colombiano en el conjunto azulcrema nunca logró consolidarse. Su participación fue limitada y perdió protagonismo desde los últimos meses del ciclo de André Jardine. Con Guillermo Almada tampoco consiguió recuperar un lugar dentro de la plantilla principal.

Su último partido oficial fue el 26 de abril, cuando disputó apenas cinco minutos en la Liga MX. Antes de ese encuentro también había tenido una participación muy reducida. Ese panorama terminó por abrir la puerta a su salida.

|X: América

Los movimientos del Club América en el mercado de fichajes

Mientras América continúa reforzando su plantel con incorporaciones como Edwin Cerrillo y Óscar Perea, también libera espacios para los siguientes movimientos del mercado. José Raúl Zúñiga perfila su futuro en la MLS y, si las negociaciones llegan a buen puerto, pondrá fin a una etapa en Coapa.

