¡Bombazo! América a punto de fichar a figura extranjera del Mundial 2026

El mercado de pases del futbol mexicano vuelve a encenderse. Las Águilas del América se encuentran en pláticas muy avanzadas para hacerse de los servicios del atacante colombiano Jaminton Campaz, actual figura del Rosario Central argentino, según reveló el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo.

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Las pretensiones del conjunto de Coapa buscan apuntalar una ofensiva repleta de jerarquía, y el perfil del atacante encaja a la perfección.

¿Cuáles son los características de Jaminton Campaz?

A sus 24 años, el seleccionado cafetero atraviesa el punto de madurez idóneo para dar el salto a la Liga BBVA MX. Con su baja estatura de 1.64 metros, Campaz ha hecho de su centro de gravedad un arma letal:

Velocidad y cambio de ritmo: Explosivo en los primeros metros para dejar atrás a sus marcas.

Explosivo en los primeros metros para dejar atrás a sus marcas. Regate corto: Especialista en encarar dentro del área y salir hacia ambos perfiles.

Especialista en encarar dentro del área y salir hacia ambos perfiles. Ruptura de líneas: Capacidad de filtrarse en el último tercio del campo para generar juego o definir directo a puerta.

Su vitrina internacional se consolidó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputada en México, Estados Unidos y Canadá, donde fue una de las variantes más peligrosas del esquema colombiano. En la fase de grupos de la justa veraniega, Campaz firmó una destacada actuación marcando un gol ante la selección de Uzbekistán.

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¿Qué es lo que detiene a Rosario Central?

En el seno de Rosario Central, la propuesta del nido de Coapa ha puesto a meditar seriamente a la directiva. Para el conjunto rosarino, Campaz no es solo un jugador más; es una de las grandes figuras de la plantilla y un pilar fundamental en el armado táctico.

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Aunque el conjunto de Rosario reconoce que retener a una de las máximas joyas del continente será complejo ante la oferta económica y deportiva del América, la dirigencia evalúa cuidadosamente el costo que implicaría perder a su referente ofensivo a estas alturas de la temporada.

De concretarse la operación en las próximas horas, el América estaría firmando a uno de los revulsivos sudamericanos con mayor proyección y rendimiento comprobado.

