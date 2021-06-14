República Checa gana con una obra de arte

Glasgow, Escocia. Con un doblete del delantero Patrik Schick, uno de ellos extraordinario postulado ya como uno de los mejores de la competición, República Checa derrota 2-0 a la selección de Escocia que regresaba a la fase final de la Eurocopa.

Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen, tomó un balón perdido por el conjunto escocés y, desde media cancha, desde casi 50 metros, disparó un tiro potente, preciso y colocado que dejó sin ninguna oportunidad al guardameta escocés David Marshall, que se encontraba adelantado. Un disparo perfecto, imposible para el portero del Derby County.

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Anotado en el minuto 51, fue el segundo tanto de Schick y el segundo de la República Checa, que detuvo el intento de reacción de la selección de Escocia.

Veinticinco años del regreso de Escocia a la Eurcopa



El equipo de Escocia, de regreso a una Eurocopa veinticinco años después, intentó ser fiel a su estilo. Con intensa presión, entusiasmo y juego directo.

A base de fuerza, de aceleración y de pujanza intentó arrinconar a los checos que, sin embargo, tuvieron la primera oportunidad de gol del partido con un remate de Patrik Schick tras recoger un balón de Jakub Jankto. El tiro fue la carta de presentación en el torneo del atacante del Bayer Leverkusen.



Con Escocia cerca del gol y una apurada República Checa, los visitantes derribó el entusiasmo de la cancha de Hampden Park al anotar al borde del descanso. Tras un córner, Vladimir Darida abre el juego a la derecha por donde llegaba Vladimir Coufal. El lateral del West Ham centró al punto de penalty. Schick se elevó superando a su marcador y rematando de cabeza a la red.

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La mejor ocasión escocesa se produjo con un tiro al palo de Jack Hendry y otra gran intervención del arquero Vaclik que evitó que llegara el balón a la red.

Poco después, llegó la obra de arte de Schick y su golazo desde el centro del campo.

Con información de EFE