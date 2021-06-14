Eslovaquia sorprende a la Polonia de Lewandowski

San Petersburgo, Rusia. La selección de Eslovaquia sorprendió a Polonia de Robert Lewandowski con un marcador de 2-1 en el debut de los dos equipos en esta edición de la Eurocopa.

El golazo de Mak certificó la superioridad eslovaca en los primeros 45 minutos. Los polacos empataron casi sin quererlo nada más arrancar el segundo tiempo, pero la expulsión de Krychowiak les perjudicó.

Skriniar al minuto 69, marcaba el gol de la victoria de la escuadra de Eslovaquia.

Los eslovacos celebraron el triunfo como si fuera una final. Así, Eslovaquia se convirtió en líder provisional del Grupo E.

En una demostración de que no ha encontrado quien sustituya a los lesionados Milic y Piatek, Paulo Sousa salió de inicio con un solo delantero, Robert Lewandowski.

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Mientras, Eslovaquia, fiel a su estilo, salió sin delanteros y con un centro del campo muy poblado. Aparentemente, el objetivo era sacar el empate.

Desde el inicio, el balón fue para la selección de Polonia, pero las ocasiones eslovacas. Los jugadores de Stefan Tarkovic cerraron las bandas y por el centro era imposible. El goleador del Bayern Munich no recibía balones.

Mak, que militó en el Zenit San Petersburgo, recibió el balón en la banda, se fue de dos marcadores con una finta y disparó con intención. El balón fue repelido por el poste derecho, golpeó en el portero Szczesny y se metió a la red. Un gran gol, aunque fuera considerado como autogol al minuto 18.

Robert Lewandowski fue controlado por los eslovacos



Desesperados, la escuadra polaca lo intentaba solo con disparos desde fuera del área. Lewandowski probó fortuna al filo del descanso, pero el tiro salió muy desviado.

Nada más al comenzar la segunda mitad, Polonia empató. Fue una jugada en la que Rybus recibió un gran pase de Klich, centró atrás y un atento Linetty remató a gol al borde del área chica al minuto 46.



Cunado los polacos presionaban buscando el segundo tanto, los eslovacos tuvieron un respiro inesperado. Krychowiak derribó a un contrario y recibió la segunda tarjeta amarilla. Los polacos jugarían con 10 hombres los últimos 30 minutos.

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Pronto, lo pagarían muy caro. En un tiro de esquina el central del Inter de Milán, Milan Skriniar recibió el balón en el corazón del área, lo controló como un delantero y batió al guardameta polaco con un disparo imparable al 69’.

El resto del partido fue una constant presión de los polacos. Bednarek tuvo en sus pies el empate, pero su disparo salió coquetenado el poste, y el intento del recién entrado Swiderski fue controlado por Dubravka.

Polonia tendrá que mejorar mucho el próximo partido ante España, mientras los eslovacos se las verán con los suecos.

Con información de EFE