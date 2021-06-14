La Federación Italiana busca evitar tragedias tras el caso de Eriksen

Christian Eriksen se desplomó el sábado en Copenhague, el futbolista murió por un instante. El mundo se conmocionó ante las imágenes y en Italia, país en el que juega el danés, el shock se convirtió en acción. Y es que hoy se anunció que la Federación Italiana de Futbol brindará cursos de primeros auxilios a los jugadores ya los cuerpos técnicos de todos sus clubes afiliados.

El sábado, la participación del futbolista Simon Kjaer fue fundamental para salvar la vida del mediocampista del Inter de Milán. El capitán del cuadro danés fue quien se percató de la gravedad de lo que estaba sucediendo, y fue él quien llamó, en primera instancia, a los médicos. Pero el defensor de Milán fue más allá, afortunadamente supo reaccionar y se acercó a Eriksen para acomodarlo en la posición que dicta el protocolo de emergencias y liberar sus vías aéreas.

Los conocimientos de primeros auxilios de Simon Kjaer fueron claves para que Eriksen hoy se encuentre con vida. Por ello hoy, Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Futbol, comunicó que los cursos de primeros auxilios serán obligatorios para todos los integrantes de los clubes afiliados.

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Nuevas medidas

“En ese momento se le paró el corazón, pero también el de todo el deporte. Podemos apreciar lo que hizo Kjaer, cuya intervención fue decisiva para seguir viendo vivo a Eriksen”, fueron las palabras del jerarca del futbol italiano para respaldar la nueva medida adoptada por el otganismo que preside.

Además, el presidente explicó que los cursos se brindarán en las concentraciones de los equipos y que, por supuesto, la escuadra nacional también será sujeta a estas enseñanzas. Por otro lado, explicó que la Federación Italiana de Futbol trabajará para llevar este tipo de enseñanzas al sector no profesional para intentar evitar tragedias en cualquier campo de juego. Aunque no precisó para cuándo consideran viable comenzar con la instrucción de los futbolistas amateurs