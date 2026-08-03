Los juegos que disputará Tigres en agosto de 2026; las fechas EXACTAS de sus juegos

Tras un inicio de torneo turbulento, Tigres se prepara para un agosto cargado de partidos y con una estructura deportiva distinta a la que comenzó el Apertura 2026. Los felinos combinarán su participación en la Leagues Cup con la actividad de la Liga BBVA MX, en un mes que podría ser clave para estabilizar al equipo después de la salida de Guido Pizarro.

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El argentino presentó su renuncia luego de las primeras dos jornadas del campeonato. Tigres había iniciado con una derrota de 3-1 ante Tijuana y posteriormente empató 2-2 frente al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario. Pizarro aseguró que su decisión respondió a un proceso de reflexión y a la falta de certeza sobre la dirección del proyecto, no solamente a los resultados obtenidos.

La directiva dejó de forma interina a Hernán Elizondo, entrenador de la categoría Sub-21, quien estará acompañado por Carlos Turrubiates. Su primera presentación terminó con una derrota de 3-2 ante Querétaro, en un partido donde los universitarios volvieron a mostrar capacidad ofensiva, pero también problemas para sostener el marcador y controlar los momentos decisivos.

Con apenas un punto conseguido en las primeras tres fechas, Tigres llega a agosto necesitado de resultados y de mayor estabilidad. La Leagues Cup aparecerá de inmediato como una prueba importante para el cuerpo técnico interino, que tendrá poco tiempo para implementar ajustes antes de enfrentar a Real Salt Lake, Minnesota United y Vancouver Whitecaps.

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La exigencia no terminará ahí. Después de sus compromisos internacionales, el equipo retomará la Liga MX con visitas a Atlas y Santos Laguna, además de un duelo como local ante Atlante. La carga de encuentros obligará a repartir minutos, aunque el margen de error será reducido para un plantel construido para competir por títulos.

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Todos los partidos que jugará Tigres en agosto de 2026

El calendario de Tigres para agosto quedó conformado de la siguiente manera:



Lunes 3 de agosto: Tigres vs Real Salt Lake | Leagues Cup | 8:00 p.m.

Viernes 7 de agosto: Tigres vs Minnesota United | Leagues Cup | 7:00 p.m.

Martes 11 de agosto: Tigres vs Vancouver Whitecaps | Leagues Cup | 8:00 p.m.

Sábado 15 de agosto: Atlas vs Tigres | Liga BBVA MX | 9:00 p.m.

Viernes 21 de agosto: Tigres vs Atlante | Liga BBVA MX | 7:00 p.m.

Sábado 29 de agosto: Santos Laguna vs Tigres | Liga BBVA MX | 9:00 p.m.

En total, los felinos disputarán seis encuentros durante agosto, tres correspondientes a la Leagues Cup y tres más dentro de la Liga BBVA MX, un calendario que podría ser determinante para las aspiraciones del equipo en ambas competencias.

