Toluca enfrentará a estos 5 CLUBES en el cierre del Clausura 2026; ¿terminará invicto?

Se trata del único equipo invicto de la temporada y, además, del actual bicampeón del futbol mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca tienen como objetivo principal terminar el Clausura 2026 como líderes del torneo regular, motivo por el cual aquí conocerás los cinco clubes a los que enfrentará en este cierre de campaña.

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Después de 12 fechas disputadas, y con el parón por la fecha FIFA, Toluca está a solo cinco encuentros de lograr algo sin precedente en la historia de los torneos cortos, lo cual es terminar la temporada regular sin ninguna derrota. Ante ello, es preciso que conozcas los equipos a los que aún se debe enfrentar.

¿A qué clubes enfrentará el Toluca en el cierre del Clausura 2026?

Una vez concluída la fecha FIFA en donde México enfrentará a Portugal y Bélgica, los Diablos Rojos del Toluca volverán a la marcha para enfrentar de visitante al Querétaro, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

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El siguiente fin de semana se medirán al Atlético de San Luis, aunque vale decir que entre este juego disputará los cuartos de final de ida y vuelta ante el LA Galaxy de la MLS. Posteriormente, saldrá del Nemesio Diez para medirse a las Águilas del América, en uno de los mejores duelos de la temporada.

Por último, los Diablos Rojos cerrarán el torneo regular midiéndose a Mazatlán y cerrando en su casa ante León. Cabe mencionar que, en estos momentos, Toluca se ubica en la tercera posición de la tabla general con 26 unidades, por lo que únicamente es superado por Chivas y Cruz Azul con 30 y 27 puntos, respectivamente.

¿Qué jugadores podría perder Toluca por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En estos momentos, todo haría indicar que el Vasco Aguirre tiene considerados tanto a Jesús Gallardo como a Alexis Vega para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. A estos se podría unir Everardo López, quien mantiene una lucha clara con Jesús Angulo por ser el suplente de Johan Vásquez.