Enero 2026 marca el regreso de la élite: así arranca la temporada global de esports

Enero de 2026 representa el punto de arranque oficial para la temporada competitiva de los esports, un mes decisivo en el que las principales ligas y torneos internacionales regresan a la acción tras el receso de fin de año. Con múltiples títulos activando sus calendarios casi de manera simultánea, este inicio de año se convierte en una etapa clave para medir el nivel real de los equipos y comenzar a trazar el camino rumbo a los grandes eventos globales.

En League of Legends, el ecosistema competitivo retoma su ritmo con el inicio de varias ligas regionales. A partir del 16 de enero, comienzan los encuentros del LCP 2026 Split, junto con otras ligas regionales menores que forman parte del sistema competitivo global. Un día después, el 17 de enero, arrancan tanto el LEC 2026 Versus en Europa como la CBLOL Cup 2026 en Brasil, esta última extendiéndose hasta febrero. Estas competiciones funcionan como el primer gran filtro del año, ya que ayudan a definir el estado de forma de los equipos rumbo a eventos internacionales como el First Stand y el Mid-Season Invitational. En el continente americano, el LCS 2026 Lock-In inicia el 24 de enero, marcando oficialmente el comienzo de la campaña competitiva en la región.

El regreso de Counter-Strike 2 también se hace sentir con eventos de alto perfil. Del 22 al 25 de enero, el BLAST Bounty Winter 2026 se celebra en Malta, reuniendo a equipos profesionales en un torneo que sirve como primer gran examen competitivo del año. Hacia el cierre del mes, el 28 de enero, comienza la etapa inicial del IEM Kraków 2026, con fases tempranas que se extenderán hacia febrero y que forman parte de uno de los circuitos más prestigiosos del FPS competitivo.

En VALORANT, enero marca el arranque formal del Valorant Champions Tour 2026 con los torneos Kickoff regionales. El VCT EMEA Kickoff inicia el 20 de enero en Berlín, mientras que las regiones de Pacífico y China comienzan alrededor del 22 de enero. El VCT Américas inició el 15 de enero. Estas competencias son fundamentales, ya que definen a los primeros contendientes que avanzarán en el circuito internacional.

El escenario móvil también tiene un papel protagónico con el Mobile Legends: Bang Bang World Championship (M7), que se disputará del 3 al 25 de enero en Yakarta, Indonesia. Este torneo reúne a equipos de más de 20 países y se posiciona como el primer campeonato mundial de esports del año.

En conjunto, enero de 2026 no sólo marca el regreso de las competencias, sino el inicio de nuevas narrativas, rivalidades y aspiraciones que definirán el rumbo de toda la temporada de esports.