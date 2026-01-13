GTA VI, ¿el videojuego más costoso en la historia? Este sería su valor

Muchos han sido los rumores en torno a la llegada del GTA VI , un videojuego que, se espera, sea uno de los más espectaculares de todos los tiempos. Bajo esta panorámica, ¿sabías que este título puede ser el más costoso en la historia? Si quieres conocer más al respecto, quédate con nosotros.

Cabe mencionar que el GTA VI ha tenido muchas polémicas desde hace varios meses debido al retraso en su lanzamiento, lo cual sugiere que el videojuego se está preparando para presentar algo sin precedentes que, a su vez, podría convertirlo en el título más costoso en toda la historia de este mundo.

¿El GTA VI será el videojuego más costoso en la historia?

Según información detallada por el portal Rankings de Argentina, el lanzamiento del GTA VI ha tardado tanto debido a la espectacular inversión que se ha hecho en él. De hecho, la fuente menciona que podría convertirse en el videojuego más costoso en la historia con un valor (rumorado) de entre 1 y 2 billones.

En el segundo lugar se ubica Genshin Impact y sus 900 millones de inversión, mientras que el podio lo cierra Star Citizen con 700 millones gastados en el. Call of Duty Black Ops Cold War se encuentra en el cuarto sitio con los mismos 700 millones, mientras que con 600 millones invertidos en el quinto lugar está Call of Duty Modern Warfare.

Cyberpunk 2077 tiene un costo de alrededor de 480 millones, según la fuente antes mencionada, mientras que Destiny & Destiny 2 y Call of Duty Black Ops III superan los 400 millones de inversión. Curiosamente, el GTA V destaca dentro de los 15 videojuegos más costosos de todos los tiempos al valer 265 millones.

¿Cuándo sale a la venta el GTA VI?

En un principio se esperaba el GTA VI saliera a la venta a finales del 2025 ; sin embargo, Rockstar Games confirmó su regreso para noviembre de este año. Hasta el momento la fecha oficial se mantiene, aunque no se descarta que este vuelva a sufrir un nuevo retraso de cara al siguiente 2027.