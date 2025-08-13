¡Cambios en la cima! El jugador con mayor valor de la Liga BBVA MX

Las Águilas del América confirmaron el fichaje de su flamente refuerzo el francés Allan Saint-Maximin, el cual con un cartel y trayectoria diferente en el balompié mexicano, asalta la posición como el más caro de toda la Liga.

El primer pensamiento de la afición del América y de otros equipos, es esperar que costar más que Ángel Correa o Alexis Vega, impacte en la cancha, en lo deportivo y se eche el equipo al hombro con su experiencia y talento.

Las habilidades a juzgar por los videos de su paso por Newcastle y otras escuadras, son innegables, pero sí se cuestiona el momento que atraviesa pues ha pasado por una montaña rusa de momentos que lo colocaron de valer 40 millones de euros a 12 millones de euros.

¿Quién le hizo la broma a Allan Saint-Maximin? 😅



El francés no soportó el picante en los tacos 🌶️ pic.twitter.com/2uZiEGelxL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 13, 2025

La lista de los jugadores con mayor valor en Liga MX, ¿Allan Saint-Maximin, el número 1?

De acuerdo a análisis aproximados del valor en el mercado de jugadores en Liga MX, basado en transfermarkt, Allan Saint-Maximin es quien ha llegado a tener en este punto el valor más alto, por encima del recién desempacando Ángel Correa.



¿Esta es la posición que jugaría Allan Saint-Maximin en el América?

El martes en su primer entrenamiento, Allan Saint-Maximin jugó como delantero por izquierda, buscando línea de fondo o recortando hacia el centro con base en su potencia y regate, el cual apareció varias veces en la práctica.

¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con América?

El sábado 16 de agosto, Tigres enfrenta al América en el juego de la fecha 5 , partido en el que el francés y nuevo jugador del Ame podría entrar en acción.

En la cancha estarán los futbolistas con mayor valor, Correa y el atacante azulcrema por lo que la expectativa es más grande.