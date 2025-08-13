¡Cambios en la cima! El jugador con mayor valor de la Liga BBVA MX
La Liga BBVA MX tiene a un nuevo jugador que tiene el mayor valor, por encima de la estrella argentina Ángel Correa, de los Tigres procedente del Atlético del Madrid.
Las Águilas del América confirmaron el fichaje de su flamente refuerzo el francés Allan Saint-Maximin, el cual con un cartel y trayectoria diferente en el balompié mexicano, asalta la posición como el más caro de toda la Liga.
El primer pensamiento de la afición del América y de otros equipos, es esperar que costar más que Ángel Correa o Alexis Vega, impacte en la cancha, en lo deportivo y se eche el equipo al hombro con su experiencia y talento.
Las habilidades a juzgar por los videos de su paso por Newcastle y otras escuadras, son innegables, pero sí se cuestiona el momento que atraviesa pues ha pasado por una montaña rusa de momentos que lo colocaron de valer 40 millones de euros a 12 millones de euros.
¿Quién le hizo la broma a Allan Saint-Maximin? 😅— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 13, 2025
El francés no soportó el picante en los tacos 🌶️ pic.twitter.com/2uZiEGelxL
La lista de los jugadores con mayor valor en Liga MX, ¿Allan Saint-Maximin, el número 1?
De acuerdo a análisis aproximados del valor en el mercado de jugadores en Liga MX, basado en transfermarkt,
Allan Saint-Maximin
es quien ha llegado a tener en este punto el valor más alto, por encima del recién desempacando Ángel Correa.
- Allan Saint-Maximin (América) - 13 millones de euros
- Alexis Vega (Toluca) - 10 millones de euros
-
Ángel Correa (Tigres) - 10 millones de euros
- Álvaro Fidalgo (América) - 9 millones de euros
Érik Lira (Cruz Azul) - 8 millones de euros
PAR-TI-DA-ZOS de jornada 5 ⚽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 13, 2025
James Rodríguez y León visitan a Necaxa en el #ViernesBotanero y El Volcán abre sus puertas para un #SábadoFelino entre Tigres y América 🔥
📅 Viernes 15 de agosto / Sábado 16 de agosto
🕖 8:50 PM / 6:50 PM
📺 Azteca 7 y Azteca Deportes Network
💻… pic.twitter.com/2cCMI7gd2q
- Luis Malagón (América) - 8 millones de euros
- Alejandro Zendejas (América) - 8 millones de euros
- Paulinho (Toluca) - 7.5 millones de euros
-
Marcel Ruiz (Toluca) - 7.5 millones de euros
- Mateusz Bogusz (Cruz Azul) - 7.5 millones de euros
¿Esta es la posición que jugaría Allan Saint-Maximin en el América?
El martes en su primer entrenamiento, Allan Saint-Maximin jugó como delantero por izquierda, buscando línea de fondo o recortando hacia el centro con base en su potencia y regate, el cual apareció varias veces en la práctica.
¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con América?
El sábado 16 de agosto, Tigres enfrenta al América en el juego de la fecha 5 , partido en el que el francés y nuevo jugador del Ame podría entrar en acción.
En la cancha estarán los futbolistas con mayor valor, Correa y el atacante azulcrema por lo que la expectativa es más grande.
¡Una millonada! 🤑— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 13, 2025
El exorbitante sueldo que percibiría Saint-Maximin en América.https://t.co/IiltCwY8Cv