Chivas y Gabriel Milito se quedan sin sus mejores hombres en el momento más importante del Apertura 2025

En Chivas las cosas no mejoran. Gabriel Milito y su equipo saben que no pueden seguir perdiendo en la Liga BBVA MX. En el momento más importante, tres de sus pilares se lesionan y no podrán ver actividad ante el Necaxa en la Jornada 10. Después de la derrota que sufrieron ante el Toluca el fin de semana pasado , el margen de error se le acorta al argentino y así lo declaró al término del juego. Ahora, perdió a Roberto Alvarado, Érick Gutiérrez y Rubén González. Sumada a la baja de último minuto de Chicharito Hernández.

Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez no estarán en la Jornada 10 ayudando a Chivas por una lesión. Milito reconoció que “El Piojo” está totalmente descartado sin revelar si el tiempo de regreso. Guti sí se perderá el juego ante el Necaxa, pero vuelve ante Puebla. Por su parte, “Oso” González fue expulsado ante los Diablos Rojos y no verá actividad. También se reveló que Javier Hernández se había resentido de una lesión y no se concentraría con el equipo. Chivas pelea en la mitad de la tabla con la ilusión de meterse a la Liguilla.

“Roberto Alvarado y Érick Gutiérrez por lesiones no pudieron estar. Para el próximo partido ‘El Piojo’ está totalmente descartado, imagino que Guti lo mismo. Ya para el siguiente (ante Puebla) a lo mejor Guti esté, ‘El Piojo’ no lo tengo tan claro. Recuperamos a Omar Govea, pero perdimos al ‘Oso’ González”, dijo Gabriel Milito al término del juego ante el Toluca.

Gabriel Milito sabe que no hay tiempo para seguir equivocándose

Las Chivas ocupan el lugar 13 de la tabla general con ocho puntos de 27 disputados. Suman solamente dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Si quieren avanzar a la siguiente ronda de la Liga BBVA MX necesitan tener un cierre perfecto en el campeonato. En conferencia de prensa, Gabriel Milito reconoció que se les acabó el crédito y que los ocho partidos que les restan serían unas verdaderas finales.

“Nuestro crédito ya se acabó. Todos los equipos tenemos algún crédito. Nosotros concedimos mucho en varios partidos y no podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan ocho partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida en estos ocho partidos”, resaltó.