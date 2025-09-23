Hay otro equipo de la Liga BBVA MX que quiere más a Martín Anselmi que los Rayados de Monterrey

Martín Anselmi es pretendido por un equipo de la Liga BBVA MX y no son los Rayados, pese a que en primera instancia se rumoró una posible llegada a Monterrey, Nuevo León. El argentino podría ser el nuevo entrenador de Pachuca, debido a los últimos malos resultados de Jaime Lozano al frente del conjunto, como la derrota en casa ante Querétaro, que madrugó a Cruz Azul y tendrá próximamente un nuevo estadio .

Anselmi posiblemente regrese a dirigir en la Liga BBVA MX tras salir por la puerta de atrás en Cruz Azul, cuando se marchó al Porto, pese a que tenía contrato vigente. El entrenador, después de su salida del club portugués, ha sonado para diferentes equipos tanto en México como en Sudamérica, pues la afición de argentina lo pidió después de su fracaso con la Máquina .

@martinanselmidt Martín Anselmi es pretendido por Pachuca, equipo que no ha ganado en sus últimos 5 partidos de la Liga BBVA MX

¿Qué tan probable es que Martín Anselmi regrese a la Liga BBVA MX?

Martín Anselmi podría regresar a la Liga BBVA MX lo más pronto posible, como fue el caso de Fernando Gago, quien después de ser despedido de Boca Juniors, inmediatamente fue contratado por Necaxa.

Anselmi podría tomar las riendas del Pachuca si es que Jaime Lozano no endereza el barco, quien ya firmó su primer fracaso al frente del banquillo Tuzo al quedar eliminado de la Fase de Grupos en el Mundial de Clubes 2025 y ahora, en el Apertura 2025, sus últimos resultados no han sido buenos.

Club Pachuca Tuzos Martín Anselmi podría llegar a la Liga BBVA MX en caso de que Jaime Lozano no enderece el barco

Los números que tienen en la cuerda floja a Jaime Lozano y que pueden propiciar el retorno de Martín Anselmi a México

Jaime Lozano tiene en el octavo lugar a Pachuca con 13 puntos, producto de 4 partidos ganados, uno empatado y 4 derrotas. Los Tuzos acumulan 5 encuentros consecutivos sin victoria, aunado al duelo de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025, en el que cayeron a manos de Los Ángeles Galaxy.

“Jimmy” y su equipo han perdido sus últimos 3 partidos, pero el que más dolió a la directiva y afición fue ante Querétaro, pues fue de local y ante un club que es penúltimo lugar de la Tabla General del Apertura 2025. Pachuca enfrentará este martes 23 de septiembre a Puebla y, en caso de perder, Lozano podría provocar el regreso de Martín Anselmi a la Liga BBVA MX.