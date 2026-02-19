Camila Zamorano y la retadora Claudia Ruiz, se encuentran en rueda de prensa en Hermosillo

La campeona del mundo en el boxeo, más joven de la historia, Camila “Magnífica” Zamorano, y su rival en la que es su segunda defensa del título, la argentina Claudia Verónica “C Cuatra” Ruiz, se encararon este jueves en Hermosillo, donde sucederá el combate el sábado 21 de febrero.

Camila Zamorano, con marca de 13-0-0, con un nocaut, se mostró confiada y optimista en la tarea de defender con éxito su título, ante su gente, aunque advirtió que espera una pelea dura por lo que en el ring demostrará su preparación.

“Hicimos una gran preparación, incluso hicimos campamento de altura y venimos muy bien, hicimos sparings muy duros y venimos muy fuertes. Se que Claudia es una peleadora muy fuerte, vimos sus videos y es una guerrera y creo que será una gran pelea”, declaró la “Magnífica” para comenzar a calentar el pleito que podrás ver este sábado por Box Azteca a las 11:00 PM.

Claudia Ruiz, se motiva por el combate ante Camila Zamorano

Por su parte, rival y retadora Claudia Verónica Ruiz (7-2-1) explicó que ha trabajado en un altísimo nivel, pensando que está cumpliendo uno de sus sueños que es ir por el título del mundo.

“Agradecida con Dios y con las empresas promotoras por la oportunidad, que es lo que había soñado toda mi vida, pelear por un campeonato del mundo. Hemos hecho una gran preparación, pelea representando a mi país y a mi familia, mi abuelo fue boxeador, mi padre fue boxeador, mis hermanos fueron boxeadores, hemos ganado títulos internacionales, yo ahora soy campeona de Sudamérica y de Argentina, pero este sería el primer campeonato del mundo para la familia, y vengo decidida a llevármelo a casa”, sentenció la contrincante de Zamorano, oriunda de Argentina “C Cuatra”.

La función del próximo sábado será respaldada por la contienda a 10 rounds en peso Supergallo entre Israel “Azulito” Ramírez (23-2-0, 12 ko’s) y José Rodríguez Ocañaa (15-2-0, 14 ko’s) en el que se espera un explosivo choque entre peleadores zurdos.