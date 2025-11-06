deportes
La ex campeona del mundo que busca enfrentar a Camila “La Magnífica” Zamorano por el título del CMB

Montserrat Raya platicó en exclusiva con la Casa del Boxeo y le mandó un mensaje a la campeona mundial de peso átomo del CMB en busca de una oportinidad por el título

Montserrat Raya
Iván Alfie
Box Azteca
Luego de la conquista del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en peso átomo que consiguió Camila "La Magnífica" Zamorano en Junio pasado frente a la japonesa Mika Iwakawa y defenderlo con éxito frente a la también nipona Sana Hazuki, una dos veces campeona del mundo lanzó el reto para enfrentar a la campeona invicta de 17 años.

"Felicitarla por el buen trabajo que está haciendo poniéndo en alto el nombre de México, el boxeo femenil y enseguida a ella, demostrar que no importa el género, podemos lograr grandes cosas, felicitar a quines la arropan porque la están apoyando muy bien para llegar, ya llegó y está demostrando que es una campeona muy sólida, la felicito por el gran trabajo que está haciendo. Estamos en esa división, claro que también alzo la mano para tener una oportunidad con la campeona, es lo que quiero y sigo soñando volverme a coronar como campeona del mundo", señaló Montserrat Raya en exclusiva con Azteca Deportes.

Te podría interesar: ¿Revancha con Saúl "Canelo" Álvarez? Dmitry Bivol podría regresar al ring con un gran combate

Montserrat Raya es una doble campeona del mundo, la mexicana de 31 años ostento los títulos de peso Mosca de la OMB y el cinturón de la AMB en pesó átomo que defendió de 2018 al 2023 en 4 combates.

Su nombre es parte de una generación dorada en el boxeo femenil, con un récord de 19 victorias 7 derrotas y 3 empates logró una de las hazañas más importantes del boxeo femenil en México luego de subir dos categorías para viajra a Japón y vencer a Nana Nogami por el título Mosca de la Organización Mundial de Boxeo.

Te podría interesar: ¡SE CANCELA! Jake Paul y Gervonta Davis no pelearán el 14 de Noviembre

Luis “Pantera” Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca

