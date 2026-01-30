El camino que le tocó a Edson Álvarez y Fenerbahce en la UEFA Europa League, tras ser el sorteo de los playoffs

El defensa mexicano Edson Álvarez ya conoce el futuro que le tenía deparado el destino con el Fenerbache jugando la UEFA Europa League en la temporada 2025-2026, al tener que ir a los playoffs por un boleto a los Octavos de Final de la competencia.

Edson Álvarez, zaguero de la escuadra turca , en el sorteo de esta instancia de playoffs, lo colocó para enfrentar el Notthinham Fores de la Premier League, equipo al que tendrán que superar en instancia de ida y vuelta para poder aspirar a los Octavos de Final.

Estos son todos los equipos que están con vida hacia los Octavos de Final de la Europa League

Estos son los equipos que ya están en los Octavos de Final de la Europa League

1 Lyon

2 Aston Villa

3 Midtjylland

4 Real Betis

5 Porto

6 Braga

7 Freiburg

8 Roma

Los equipos que buscan ir a los Octavos de Final por repechaje

9 Genk

10 Bologna

11 Stuttgart

12 Fenercvaros

13 Nott Forest

14 Viktoria Pizen

15 Crvena Zvezda

16 Celta

Los equipos en playoffs pero que no son cabeza de serie

17 Paok

18 Kille

19 Fenerbahce

20 Panathinaikos

21 Celtic

22 Lugorets

23 GNK Dinamo

24 Brann

Todos los partidos en los playoffs de la Europa League

Genk vs. Dínamo Zagreb

Bologna vs. Brann

Stuttgart vs. Celtic

Ferencvaros vs. Ludogorets

Nottingham Forest vs. Fenerbahce

Viktoria Plzen vs. Panathinaikos

Estrella Roja vs. Lille

Celta vs. PAOK

¿Seguirá Edson Álvarez con el Fenerbahce?

El jugador Edson Álvarez pertenece desde hace seis meses al Fenerbahce turco, pues en el aquel entonces Mourinho lo pidió, pero casi a la par el portugués quedó fuera de este equipo y se fue al Benfica.

Edson Álvarez sin embargo ha sido una buena pieza en el equipo, tiene un lugar como titular y podría hacer carrera ahí, pero se dice que el Ajax lo quiere de vuelta y que en los últimos días estuvo siguiendo su proceso para saber si podría llevarlo a Países Bajos de nuevo.