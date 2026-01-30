El camino que le tocó a Edson Álvarez y Fenerbahce en la UEFA Europa League, tras ser el sorteo de los playoffs
Edson Álvarez que pertenece al Fenerbahce no lograron ir directo a los Octavos de Final de la UEFA Europa League y ahora en los playoffs intentarán vencer a un cuadro inglés.
El defensa mexicano Edson Álvarez ya conoce el futuro que le tenía deparado el destino con el Fenerbache jugando la UEFA Europa League en la temporada 2025-2026, al tener que ir a los playoffs por un boleto a los Octavos de Final de la competencia.
Edson Álvarez, zaguero de la escuadra turca , en el sorteo de esta instancia de playoffs, lo colocó para enfrentar el Notthinham Fores de la Premier League, equipo al que tendrán que superar en instancia de ida y vuelta para poder aspirar a los Octavos de Final.
Estos son todos los equipos que están con vida hacia los Octavos de Final de la Europa League
Estos son los equipos que ya están en los Octavos de Final de la Europa League
1 Lyon
2 Aston Villa
3 Midtjylland
4 Real Betis
5 Porto
6 Braga
7 Freiburg
8 Roma
Los equipos que buscan ir a los Octavos de Final por repechaje
9 Genk
10 Bologna
11 Stuttgart
12 Fenercvaros
13 Nott Forest
14 Viktoria Pizen
15 Crvena Zvezda
16 Celta
Los equipos en playoffs pero que no son cabeza de serie
17 Paok
18 Kille
19 Fenerbahce
20 Panathinaikos
21 Celtic
22 Lugorets
23 GNK Dinamo
24 Brann
Todos los partidos en los playoffs de la Europa League
- Genk vs. Dínamo Zagreb
- Bologna vs. Brann
- Stuttgart vs. Celtic
- Ferencvaros vs. Ludogorets
- Nottingham Forest vs. Fenerbahce
- Viktoria Plzen vs. Panathinaikos
- Estrella Roja vs. Lille
- Celta vs. PAOK
¿Seguirá Edson Álvarez con el Fenerbahce?
El jugador Edson Álvarez pertenece desde hace seis meses al Fenerbahce turco, pues en el aquel entonces Mourinho lo pidió, pero casi a la par el portugués quedó fuera de este equipo y se fue al Benfica.
Edson Álvarez sin embargo ha sido una buena pieza en el equipo, tiene un lugar como titular y podría hacer carrera ahí, pero se dice que el Ajax lo quiere de vuelta y que en los últimos días estuvo siguiendo su proceso para saber si podría llevarlo a Países Bajos de nuevo.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibimiz Nottingham Forest oldu!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2026
İlk maçı sahamızda, rövanşı ise deplasmanda oynayacağız. pic.twitter.com/ukKSkkcBaZ