Edson Álvarez estaría a punto de hacer un cambio brusco en su carrera: este equipo lo quiere

Edson Álvarez parecía haberse asentado en el Fenerbahçe. Llegó cedido desde el West Ham en agosto del año pasado y, rápidamente, se hizo con la titularidad. Sin embargo, una lesión muscular lo ha tenido alejado de las canchas y todo parece indicar que el club turco ya le está buscando un reemplazo . En este contexto, el mediocampista mexicano podría cambiar de aires previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y un equipo ya negocia por su fichaje.

Reportes internacionales mencionan que directivos del Ajax de Ámsterdam se encuentran en Estambul, Turquía, para concretar el regreso del ‘Machín’ a Países Bajos. Cabe destacar que Álvarez tuvo su primera experiencia en Europa en el conjunto neerlandés entre los años 2019 y 2023; ahora podría tener una segunda etapa a sus 28 años de edad.

Una operación complicada para Ajax

Si bien es cierto que el deseo por repatriar a Edson existe, los directivos del Ajax deberán abordar una negociación complicada. El mexicano aún tiene contrato vigente (cesión) con Fenerbahçe, pero su ficha le pertenece a West Ham. En caso de que el equipo neerlandés quiera fichar a Álvarez en este mercado, los ingleses deberán interrumpir el préstamo con los turcos y así comenzar a negociar su traspaso.

Además, no será un fichaje asequible para los neerlandeses, pues la plataforma Transfermarkt, especializada en transferencias, alega que Edson Álvarez tiene un valor de mercado de 22 millones de euros, monto que Ajax debería usar como referencia para acercarse a las pretensiones de los ‘Hammers’. Con 28 años, el canterano del América se encuentra en el auge de su carrera, por lo que deberán invertir unos buenos millones en él para concretar su regreso.

Un movimiento que podría ser clave previo al Mundial 2026

Esta posibilidad surge a menos de seis meses para que comience el Mundial 2026, por lo que la decisión del ‘Machín’ será clave para definir en qué forma llegará a la cita mundialista. Seguir en Fenerbahçe podría no asegurarle minutos, sobre todo si llegan nuevos jugadores como N’Golo Kanté; mientras que en Ajax regresaría a su viejo hogar y rápidamente tomaría un lugar en el centro del campo, aunque hoy está lejos de ser el mejor equipo de Países Bajos.