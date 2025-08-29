Fenerbahce despide de ÚLTIMA HORA a José Mourinho; Edson Álvarez se queda sin entrenador

¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! El afamado entrenador José Mourinho ha sido despedido del cargo de DT en el Fenerbahce turco, dos días después de haber quedado eliminado de Champions League, movimiento con el cual el jugador mexicano Edson Álvarez se queda sin timonel.

El haber quedado borrados del mapa en Champions a manos del Benfica fue un descalabro que las altas esferas del Fenerbahce no toleró y han despedido al ex estratega de Porto, Real Madrid y muchos otros.

Fenerbahce tiene cabida en la Europa League, donde se conocerá su destino para el torneo, pero parece claro que la apuesta era ir a Champions y han cuestionado los métodos de Mourinho por lo que ya hizo sus maletas.

Edson Álvarez, recibe pésima noticia en el Fenerbahce con el despido de Mourinho

Si alguien deportivamente y anímicamente podría estar afectado, ese es Edson Álvarez, quien hace escasos 10 días decidió fichar por el Fenerbahce procedente del West Ham en un movimiento de préstamo.

Se dijo que fue José Mourinho quien habló con él para convencerlo de llevárselo, pues en la órbita también estaban el Inter de Milan, Porto y se especuló que hasta el Dortmund.

Edson se animó a irse a Turquía aunque queda claro que el nivel está por debajo de La Premier, la Serie A, la Bundesliga y hasta de la Liga de Portugal.

El primer golpe fue que su equipo quedara fuera de Champions, porque competir en el torneo da lustre, exige, se compite ante los mejores de Europa y del mundo. No tener Champions afecta al proyecto que Edson tal vez llevaba en su mente.

Ahora quedarse sin DT se vuelve en otro golpe pues quien lo llevó ya no está y es una incógnita si para el próximo estratega sea de su agrada, aunque la calidad la tiene y el Fenerbahce tampoco tiene un plantel tan amplio como para no considerar a un jugador internacional con experiencia en América, Ajax y West Ham.

ESTE ES EL COMUNICADO DE FENERBAHCE SOBRE EL DESPIDO DE JOSÉ MOURINHO

PARA INFORMACIÓN PÚBLICA

Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera.

Club deportivo Fenerbahçe