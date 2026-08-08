Campeón de Champions League se une a Chucky Lozano en Los Angeles Galaxy

Los Angeles Galaxy busca armar una plantilla de gran nivel para regresar a los primeros planos de la MLS y, después de la incorporación de Chucky Lozano a préstamo por un año, el club californiano anunció que un jugador dos veces campeón de la Champions League se unirá al equipo. El español será uno de los jugadores con designación internacional en el conjunto dirigido por Greg Vanney.

El Galaxy hizo oficial la llegada de Sergi Roberto como agente libre con un contrato de dos años con la opción de extenderse hasta la temporada 2028-29. La única cuestión pendiente es que reciba su visa de trabajo. El futbolista español llega al futbol estadounidense después de pasar dos temporadas con el Como 1907 de la Serie A italiana.

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Sergi Roberto is a G.



We have signed midfielder @SergiRoberto10 as a free agent through June 30, 2028, with an option for the 2028-2029 season.



📰: https://t.co/5GNT9pHFDM pic.twitter.com/hNvqnAABex — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2026

Sergi Roberto, dos veces campeón de Champions League, llega al Galaxy con Chucky Lozano

Sergi Roberto es un veterano de 34 años que pasó más de la mitad de su vida con el FC Barcelona. El tarraconense se unió al club culé en 2006 y participó en 245 partidos antes de partir en 2024. Con el conjunto blaugrana tuvo un palmarés irrepetible ya que ganó siete títulos de la Liga Española, seis Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos Champions League, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa.

En cuestión de representación internacional, Roberto jugó 11 partidos con la Selección Absoluta de España y consiguió un gol. Su debut llegó de la mano de Vicente del Bosque en 2016 y fue intermitente durante las etapas de Julen Lopetegui y Luis Enrique. El último encuentro que disputó con “La Furia Roja” fue en octubre de 2021, en el marco de las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA.

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