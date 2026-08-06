CONFIRMADO: Chucky Lozano ya tiene nuevo equipo

La inactividad de Hirving "Chucky" Lozano terminó después de ocho meses de enterarse que ya no era parte de los planes del San Diego FC. El futbolista mexicano tiene nuevo equipo al llegar a Los Ángeles Galaxy a préstamo por un año tras su paso con el conjunto dirigido por Mikey Varas.

El canterano de Pachuca podrá convertirse en jugador fijo del Galaxy si el equipo californiano hace válida la opción de compra acordada en la cesión. De acuerdo con César Luis Merlo, de SuperDeportivo, Chucky Lozano tendrá un salario más alto con el equipo de Los Ángeles que con el de San Diego. De acuerdo con la Asociación de Jugadores de la MLS, el antiguo seleccionado nacional recibía 6 millones de dólares de salario base con el equipo sandieguino con una compensación total superior a los 9 millones de dólares. Con ello en consideración su nuevo sueldo podría superar la barrera de los 10 millones.

El canterano de Pachuca solo disputó 27 partidos de la MLS con el San Diego FC y logró marcar nueve goles en la liga estadounidense. En su momento, Lozano fue jugador del PSV de los Países Bajos y del Napoli de Italia con los que logró ganar dos Eredivisie, una Serie A y una Coppa Italia.

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🚨Hirving Lozano es nuevo refuerzo de Los Ángeles Galaxy. San Diego lo cede a préstamo con opción. El "Chucky" tendrá un salario superior al actual. ⬇️https://t.co/v8fJJp4FJa pic.twitter.com/4nxIa3bWWj — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 6, 2026

Chucky Lozano competirá por la titularidad en Los Ángeles Galaxy

El exjugador del PSV Eindhoven competirá por ser uno de los atacantes titulares del equipo dirigido por Greg Vanney. Durante los últimos partidos, el estratega del Galaxy ha jugado con distintas alineaciones al pasar de un 4-3-3 con Robert Taylor, Marco Reus y Joseph Paintsil como tridente ofensivo a un 4-4-2 con Reus y Paintsil como delanteros. Eso significa que Lozano podría ser una variante como extremo o mediocampista por la banda izquierda para el resto de la temporada de la MLS.