HORA EXACTA para ver el Inter Miami vs Rayados de Monterrey en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Inter Miami se enfrenta a los Rayados de Monterrey en el Nu Stadium de Florida, en partido correspondiente a la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 en la Jornada 2, en un compromiso de vida o muerte para ambas escuadras.

Te puede interesar: OFICIAL: Así se jugarían los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

¿A qué hora ver el Inter Miami vs Monterrey?

El encuentro de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 se jugará a las 18:00 PM, tiempo del centro de México, en la cancha del Nu Stadium ubicado en Miami, Florida.

También, será el recuento del goleador histórico de Rayados, Germán Berterame, quien tras varios años defendiendo la camiseta regiomontana, ahora su estadía está junto a Lionel Messi.

Actualidad de los equipos en la Leagues Cup 2026

El Inter Miami llega tras vencer 4-2 al Atlético de San Luis en su primer partido del torneo. Lionel Messi registró dos goles y una asistencia, alcanzando las 14 anotaciones en la historia de la competencia.

Los Rayados de Monterrey perdieron 2-1 frente al Orlando City en su debut y requieren sumar para mantener vivas sus aspiraciones. Debido a la exigencia de la competencia, necesitan los puntos con urgencia, ya que solo clasifican los primeros cuatro lugares de la tabla general de cada liga.

Te puede interesar: HORA EXACTA para ver el Chivas vs FC Dallas, Jornada 2 de la Legues Cup 2026

Contexto y Antecedentes: Inter Miami vs Rayados de Monterrey

El antecedente oficial previo entre ambos clubes se dio en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Monterrey eliminó al Inter Miami con un global de 5-2, tras ganar 2-1 el partido de ida en Florida y 3-1 la vuelta en México.

El equipo estadounidense registra una racha de cinco victorias consecutivas jugando contra clubes de la Liga MX dentro de la Leagues Cup.

Por su parte, Rayados acumula siete partidos consecutivos sin vencer a equipos de la MLS en tiempo regular de 90 minutos. Su última victoria oficial en este formato fue el mencionado duelo de Concacaf frente al equipo de Florida.

Te puede interesar: OFICIAL: Comisión Disciplinaria SUSPENDE a delantero del América para su partido de la jornada 4 del Apertura 2026