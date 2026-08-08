ÚLTIMA HORA: Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi, falleció durante la noche de este viernes 7 de agosto, cerca de las 22:00 horas (tiempo de Buenos Aires, Argentina). Fue en una clínica de Rosario en la cual se encontraba hospitalizado a raíz de una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo. El empresario y representante del ‘10’ de la Selección de Argentina tenía 68 años.

La noticia fue confirmada por decenas de medios argentinos, aunque aún falta el testimonio oficial de la familia Messi. Durante este tiempo, Jorge estuvo acompañado de su esposa Celia, quien no viajó a la Copa del Mundo para alentar a Lionel durante la travesía por el torneo. Por otro lado, sus otros hijos, Rodrigo, Matías y María Sol, estaban al tanto de su situación con visitas recurrentes a su domicilio.

Jorge Messi, padre de Lionel y su representante

Jorge Messi fue vital para la carrera de Leo

Además de ser su padre, Jorge fue una figura vital para que Messi lograra la carrera que consiguió con 39 años hasta el momento. Fue quien lo acompañó durante sus primeros pasos en el futbol y tuvo un papel central de desarrollo de su carrera profesional. Estuvo junto a él durante su llegada a Barcelona, donde al principio, vivieron momentos tensos alejados de la familia.

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A lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Leo Messi mostró signos de emoción en ciertos partidos. Durante su triplete ante Argelia en el debut de la ‘Albiceleste’, no logró contenerse y sus lágrimas fueron captadas por las cámaras del estadio. Jorge se encontraba en un estado delicado de salud durante la competición, pero aún así Leo hizo fuerzas para liderar a su nación hacia una nueva final mundialista.

Aún no hay noticias sobre qué pasará con Lionel, pero es muy probable que deje Estados Unidos para regresar a Argentina y atravesar el duelo junto a sus seres queridos.