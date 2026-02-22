Fue campeón con Chivas y llegó a la Selección Mexicana: ¿qué pasó con el Venado Medina?

Hablar de Alberto "Venado" Medina es evocar una etapa vibrante del fútbol mexicano. Nacido el 29 de mayo de 1983 en Culiacán, Sinaloa, el extremo derecho se convirtió en uno de los rostros más representativos de las Chivas de Guadalajara en los años 2000.

Puebla vs América EN VIVO y GRATIS: Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Quien entonces jugaba como delantero se ganó el cariño de la afición rojiblanca. Desde su debut adolescente hasta sus últimos pasos en el Ascenso MX, su trayectoria estuvo marcada por constancia. Hoy, lejos de las canchas profesionales, su nombre sigue despertando memoria y respeto entre quienes lo vieron brillar en Chivas.

La carrera de Alberto "Venado" Medina en el futbol profesional

El "Venado" debutó en Primera División el 6 de agosto de 2000 ante Monterrey, con apenas 17 años. Pronto se consolidó en un Guadalajara que apostaba exclusivamente por talento nacional. Durante más de una década (2000–2012), fue pieza clave en un equipo que contó con figuras como Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Omar Bravo, Carlos Salcido y Francisco “Maza” Rodríguez.

Su consagración llegó en el Apertura 2006, cuando Chivas, dirigido por José Manuel "Chepo" de la Torre, rompió una sequía de casi 10 años sin título al vencer al Toluca en la final. Medina fue determinante en aquella campaña, formando una dupla explosiva con Omar Bravo y aportando goles y asistencias decisivas.

Además, tuvo actuaciones memorables en la Copa Libertadores 2005 y 2006, donde el Rebaño alcanzó semifinales y eliminó a gigantes como Boca Juniors y River Plate. En total, disputó más de 330 partidos oficiales con Guadalajara y marcó 47 goles.

Posteriormente jugó en Pachuca, Puebla, Chiapas, Oaxaca (Alebrijes) y Coras de Tepic, donde cerró su carrera profesional siendo referente y guía para jóvenes talentos. Su rendimiento lo llevó también a la Selección Mexicana.

Con el Tri debutó en 2003 bajo el mando de Ricardo La Volpe y disputó 55 partidos, anotando 6 goles. Participó en torneos como la Copa Confederaciones 2005, Copa Oro (2005, 2007 y 2009), Copa América 2007 y en el proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Pero finalmente no fue incluido en la lista definitiva.

La etapa de Alberto "Venado" Medina en la televisión luego de su retiro

Tras colgar los botines, el "Venado" encontró un nuevo escenario en la televisión. Participó en el reality deportivo Exatlón Estados Unidos, donde sorprendió por su condición física y mentalidad competitiva. En 2019 se proclamó campeón de la tercera temporada.

Su éxito lo llevó a regresar en la edición Exatlón All Stars 2023, reafirmando su vigencia física y su disciplina. Actualmente, Medina mantiene una vida ligada al deporte, participando en eventos, actividades mediáticas y manteniéndose activo físicamente.

Lejos de los reflectores del fútbol profesional, el "Venado" Medina sigue siendo recordado como símbolo de una generación dorada de Chivas y de la Selección Mexicana. Por eso es acreedor de tanto cariño de la afición.