logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

De no creer: Chivas podría perder hasta 9 jugadores tras su gran racha en el Clausura 2026

El conjunto rojiblanco es el mejor club del torneo hasta el momento, por lo que varios de sus jugadores son convocados a la Selección Mexicana

De no creer: Chivas podría perder hasta 9 jugadores tras su gran racha en el Clausura 2026
De no creer: Chivas podría perder hasta 9 jugadores tras su gran racha en el Clausura 2026|Chivas
Notas,
Liga MX

Escrito por: José Alejandro | DR

Chivas pasa por un buen momento que no se le veía desde hacía años, ya que en este Clausura 2026 suma 6 partidos ganados, entre ellos el Clásico Nacional, y ello gracias a la buena gestión de Gabriel Milito y al buen desempeño de los jugadores, los cuales han llamado la atención de Javier Aguirre, que los podría convocar a la Selección Mexicana tras la gran racha del equipo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que el “Vasco” sigue probando jugadores para conformar al equipo que dispute la justa internacional. Entre ellos, podrían estar 9 futbolistas del Rebaño Sagrado, los cuales ya han formado parte de convocatorias anteriores. No obstante, el conjunto rojiblanco tiene en su cantera a quien pueda suplir a Armando “Hormiga” González.

Chivas Clausura 2026
Los jugadores pueden ser convocados al mundial, pero por lo pronto podrían ser llamados al partido amistoso ante Islandia.|Chivas

Los jugadores de Chivas con amplias posibilidades de ir al mundial

Milito tendría una encrucijada en caso de que Chivas avance a la Liguilla, ya que perdería a varios futbolistas que son parte fundamental en su esquema, como es el caso de Raúl Rangel, quien tiene amplias posibilidades de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México. Estos son los futbolistas que podría perder:

  1. Raúl Rangel
  2. Roberto “Piojo” Alvarado
  3. Luis Romo
  4. Armando González.

TE PUEDE INTERESAR:

Los jugadores de Chivas que pueden colarse a la convocatoria de Javier Aguirre

Aguirre podría convocar a otros 5 futbolistas del Rebaño Sagrado, los cuales ya vio en la gira por Centro y Sudamérica y demostraron un buen nivel, como lo fueron:

  1. Richard Ledezma
  2. Bryan González
  3. Brian Gutiérrez
  4. Diego Campillo
  5. Ángel Sepúlveda

Cabe mencionar que estas son posibilidades, pero por lo pronto se espera que el Rebaño Sagrado pierda a estos futbolistas la próxima semana, cuando la Selección Mexicana enfrente a Islandia el 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro, ya que el “Vasco” no podrá contar con los europeos y tendrá que echar mano del talento local, como lo hizo en la gira de enero por Centro y Sudamérica.

Tags relacionados
Chivas Selección Mexicana