De no creer: Chivas podría perder hasta 9 jugadores tras su gran racha en el Clausura 2026

Chivas pasa por un buen momento que no se le veía desde hacía años, ya que en este Clausura 2026 suma 6 partidos ganados, entre ellos el Clásico Nacional, y ello gracias a la buena gestión de Gabriel Milito y al buen desempeño de los jugadores, los cuales han llamado la atención de Javier Aguirre, que los podría convocar a la Selección Mexicana tras la gran racha del equipo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que el “Vasco” sigue probando jugadores para conformar al equipo que dispute la justa internacional. Entre ellos, podrían estar 9 futbolistas del Rebaño Sagrado, los cuales ya han formado parte de convocatorias anteriores. No obstante, el conjunto rojiblanco tiene en su cantera a quien pueda suplir a Armando “Hormiga” González.

Los jugadores de Chivas con amplias posibilidades de ir al mundial

Milito tendría una encrucijada en caso de que Chivas avance a la Liguilla, ya que perdería a varios futbolistas que son parte fundamental en su esquema, como es el caso de Raúl Rangel, quien tiene amplias posibilidades de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México. Estos son los futbolistas que podría perder:



Raúl Rangel Roberto “Piojo” Alvarado Luis Romo Armando González.

Los jugadores de Chivas que pueden colarse a la convocatoria de Javier Aguirre

Aguirre podría convocar a otros 5 futbolistas del Rebaño Sagrado, los cuales ya vio en la gira por Centro y Sudamérica y demostraron un buen nivel, como lo fueron:



Richard Ledezma Bryan González Brian Gutiérrez Diego Campillo Ángel Sepúlveda

Cabe mencionar que estas son posibilidades, pero por lo pronto se espera que el Rebaño Sagrado pierda a estos futbolistas la próxima semana, cuando la Selección Mexicana enfrente a Islandia el 25 de febrero en el Estadio Corregidora de Querétaro, ya que el “Vasco” no podrá contar con los europeos y tendrá que echar mano del talento local, como lo hizo en la gira de enero por Centro y Sudamérica.