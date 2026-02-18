ÚLTIMA HORA: aumenta el precio de los boletos para el Cruz Azul vs Chivas y así puedes comprarlos
El partido entre Cementeros y el Rebaño Sagrado es el más atractivo de la Jornada 7 del Clausura 2026
El Estadio Cuauhtémoc se prepara para el partido entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara –cuya figura es ignorada por Javier Aguirre en México–, en lo que promete ser el duelo de la Jornada 7, pues son los dos máximos protagonistas del actual Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, para los aficionados hay una mala noticia: aumenta el precio de los boletos.
Siendo locales en Puebla, su nueva casa para el Clausura 2026, la Máquina quiere repetir lo que fue ganarle al Rebaño Sagrado (lo eliminó en la Liguilla del Apertura 2025). Mientras que Chivas tiene a la “nueva Hormiga”, los de Nicolás Larcamón quieren ver caer al líder, a los que tienen puntaje ideal y vienen de ganar el Clásico Nacional ante América.
Aumentó el precio de los boletos para Cruz Azul vs Chivas
Para el partido entre Cruz Azul y Chivas, los precios de los boletos están en un rango de 400 a 750 pesos mexicanos, lo que representa un 25% de aumento en comparación con lo que fue el duelo frente a Tigres de la UANL. Es decir que los cementeros han elevado los valores de las entradas debido a la importancia del encuentro contra el líder del campeonato.
A su vez, los valores de los boletos para ir a la cancha donde juega Cruz Azul frente a Chivas han aumentado al doble del precio que tenían en los encuentros ante Atlas y Puebla, cuando valían 150 pesos. Los tickets para este juego de la Jornada 7 se pueden obtener en Boletomovil, aquí.
Los últimos 5 partidos entre Chivas y Cruz Azul
- 30 de noviembre de 2025 (Vuelta Cuartos – Apertura 2025): Cruz Azul 3–2 Chivas — Goles: Gabriel Fernández, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez (CA); Cade Cowell, Bryan González (CHV).
- 27 de noviembre de 2025 (Ida Cuartos – Apertura 2025): Chivas 0–0 Cruz Azul.
- 30 de agosto de 2025 (J7 – Apertura 2025): Chivas 1–2 Cruz Azul — Goles: Diego Campillo (CHV); José Paradela, Rodolfo Rotondi (CA).
- 30 de marzo de 2025 (J13 – Clausura 2025): Chivas 0–1 Cruz Azul — Gol: Ignacio Rivero (CA).
- 21 de septiembre de 2024 (J9 – Apertura 2024): Cruz Azul 1–0 Chivas — Gol: Ignacio Rivero (CA).