Lamine Yamal dejará de jugar en Barcelona y ya lo contemplan para llegar a Puebla

En las últimas horas se confirmó que Lamine Yamal dejará de jugar en el Barcelona pero que, de todas maneras, está contemplado para jugar en Puebla. Resulta que, con su lesión que le hará perder el resto de la temporada con el equipo catalán, se centrará en la selección de España y en dar un buen espectáculo en el Estadio Cuauhtémoc.

Mientras muchos se preguntan si Lamine Yamal se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo cierto es que todos los caminos apuntan a que llegará a la cita máxima, aunque lo hará con poco rodaje. Justamente uno de los partidos importantes para el joven de 18 años es el encuentro que la Selección Española jugará contra su par de Perú en Puebla, México.

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¿Cuándo jugará Lamine Yamal en Puebla?

El partido entre la selección de España y su par de Perú se disputará el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México. Es el escenario ideal para ver cómo está Lamine Yamal tras la fuerte lesión muscular que sufrió jugando para el Barcelona.

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El duelo todavía tiene boletos disponibles, con un costo que iniciará en 1,700 pesos mexicanos. La preventa comienza el lunes 27 de abril, mientras que la venta general será a partir del 1 de mayo. La posible no participación del 10 del Barça generó cierta preocupación, pero todos los caminos apuntan a que jugará, sobre todo para llegar con ritmo a la Copa del Mundo.

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¿Qué lesión tuvo Lamine Yamal en el Barcelona?

El comunicado médico que lanzó el Barcelona dice que las pruebas realizadas al extremo derecho “han confirmado que el jugador del primer equipo, Lamine Yamal, tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”. Sin embargo, no es cualquier tipo de desgarro, sino que sería de un grado superior a los que suelen darse.

“El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, finaliza el comunicado del Barça sobre el español que jugará en Puebla tras superar el desgarro, que habría sido de grado 2.