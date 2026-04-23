Cruz Azul olvida a Larcamón y lanza un motivador mensaje al equipo y a la afición celeste en el arranque de una nueva era

Hace casi un día surgía la versión de que Nicolás Larcamón sería despedido de Cruz Azul; ahora en el inicio de una nueva era parece que la Máquina supera y le da la vuelta a la página dejando atrás el ciclo vivido con el entrenador argentino que ha quedado desligado de los proyectos cementeros.

Cruz Azul y Larcamón tuvieron diferencias irreparables que decantó en su despido que se hizo oficial por la tarde del miércoles 22 de abril, justo cuando el equipo se preparaba para la Jornada 17 del Clausura 2026 de la LIGA MX y pensando en la Liguilla en donde ya están dentro.

Los cementeros tuvieron que saldar cuentas contractuales ante el adelantado distanciamiento laboral y colocaron de forma interina a un tipo que conoce bien el ADN de Cruz Azul como lo es el ex defensa Joel Huiqui, identificado totalmente con la institución.

Cruz Azul lanza comunicado y olvida a Larcamón

Ya sin Larcamón en la dirección técnica, Cruz Azul convoca a su afición a que este domingo se unan en una nueva era en el partido en contra del Necaxa, para el cual regresan oficialmente a la cancha del Estadio Azteca en donde desean ver a su afición de regreso y "pintar las tribunas de azul".

Ya arranca el nuevo ciclo de Cruz Azul sin Larcamón y con Huiqui

Por la mañana del jueves 23 de abril, el entrenador interino Joel Huiqui llegó a su sitio de trabajo en La Noria, luego Víctor Velázquez, presidente del equipo también hizo su arribo y alistan todo para tener una reunión en el marco del entrenamiento para dejar atrás lo que fue el ciclo de Larcamón y enfocarse en la nueva era.

Te podría interesar: Lamine Yamal quedaría fuera del arranque del Mundial por lesión sufrida con el Barcelona