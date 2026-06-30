OFICIAL: Definido el primer partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Ha quedado definido el primer partido de 8vos de Final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la victoria de Marruecos ante Países Bajos en la cancha del Estadio Monterrey, la Selección de Canadá ya tiene rival en la siguiente ronda del certamen.

En primera instancia, el equipo de 'La Hoja de Maple' obtuvo su pase a 8vos de Final luego de vencer a Sudáfrica en 16vos de Final. Con un solitario gol de Stephen Eustáquio, el cuadro dirigido por Jesse Marsch sigue adelante en la competencia de la que es anfitrión junto a México y Estados Unidos.

El contrincante en 8vos de Final es Marruecos. Comandados por Mohamed Ouahbi, la escuadra de 'Los Leones del Atlas' se hicieron del pase a la siguiente ronda tras derrotar a 'La Naranja Mecánica' en el Estadio Monterrey, siendo el último juego que recibe dicha ciudad en el certamen en curso.

Con un goles de Cody Gakpo e Issa Diop, el encuentro se fue hasta los tiempos extra, instancia donde los equipos no pudieron romper la igualdad. En la tanda de penales, Marruecos obtuvo el pase a la siguiente instancia de la competencia y ahora van a chocar ante Canadá, duelo programado para disputarse el 4 de julio en el Estadio Houston a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

En caso de avanzar a la ronda de 4tos de Final, el equipo ganador de la llave entre Canadá y Marruecos va a tener como rival a Paraguay, Francia o Suecia. De momento, 'La Albirroja' ya espera rival entre 'Les Bleus' o el cuadro dirigido por Graham Potter.