Canadá vs Uzbekistán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 1 de junio, amistoso internacional en el Commonwealth Stadium de Edmonton; marcador online

Las Selecciones de Canadá y de Uzbekistán se enfrentan este lunes 1 de junio en compromiso amistoso a disputarse en la cancha del Commonwealth Stadium de Edmontón en un encuentro que servirá para ambas escuadras para afinar detalles previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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