OFICIAL: Todas las camisetas de las 48 selecciones que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo será la más grande de la historia en el plano deportivo con la participación de 48 selecciones, sino también el escenario de una batalla de marketing sin precedentes en las tribunas y las canchas. La identidad de cada nación saltarán al terreno de juego en una pasarela donde las marcas han echado toda la carne al asador.

¿Para qué le alcanza a México? Los convocados del Vasco ilusionan… ¿o preocupan rumbo al Mundial 2026?

Gigantes de la industria deportiva compartirán los reflectores con firmas emergentes y de nicho. Las “pieles” que vestirán a los 48 invitados internacionales están firmadas por un abanico de ocho marcas globales y regionales: Adidas, Nike, Puma, Kappa, Marathon, Reebok, Saeta y 7Saber.

¿Cuál será la camiseta que México utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección Mexicana ha preparado un golpe logístico y de identidad para conectar con su afición en la fase de grupos. A diferencia de torneos anteriores donde un solo uniforme acaparaba la primera fase, el conjunto azteca lucirá tres indumentarias completamente distintas en cada uno de sus duelos del Grupo A.

La escuadra nacional estrenará la tradicional camiseta verde para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. Posteriormente, en el segundo encuentro ante Corea del Sur, México apostará por la elegancia de su indumentaria negra. Para cerrar la primera etapa contra Chequia, La Selección Mexicana saltará a la cancha portando la indumentaria blanca, completando una pasarela perfecta para los coleccionistas.

Alemania, Argentina y Francia apelan a sus raíces

El resto del planeta futbol también ha presentado conceptos que entrelazan el orgullo nacional y la historia. Alemania, fiel a su tradición con Adidas, portará una camiseta local inspirada de manera directa en los icónicos diseños de sus campeonatos mundiales de Italia 1990 y Brasil 2014, buscando revivir la mística ganadora de sus épocas de gloria.

Por su parte, la vigente campeona Argentina decidió combinar sutiles tonos de azul en sus franjas alternativas, haciendo un homenaje cromático a las camisetas utilizadas en sus tres históricas victorias en la fiesta mundialista. Francia, por otro lado, cruzó el Atlántico en su concepto estético y rindió un emotivo tributo a la Estatua de la Libertad con patrones sutiles impresos en su equipamiento, celebrando la hermandad histórica con la nación coanfitriona.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está listo para arrancar, y las selecciones ya tienen sus armaduras listas para pelear por la gloria eterna.

