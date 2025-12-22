Canales visita al Real Betis y sorprende con sus declaraciones

Sergio Canales sigue dejando varios “guiños” con sus ex equipos y ahora sorprendió al aparecer dentro de las instalaciones del Real Betis, en donde confesó que “no estaba preparado para volver”.

Te puede interesar: Javier Aquino deja Tigres: Sus números y títulos tras 10 años con el equipo Felino

El todavía futbolista de los Rayados se encuentra en España de vacaciones, aprovechando la oportunidad para visitar a viejas amistades que dejó en sus anteriores clubes antes de ser firmado por el Monterrey.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Una visita inesperada

El club bético subió a sus redes sociales un video con una entrevista con el “Mago”, quien militó en esta institución entre 2018 y 2023.

“Muy ilusionado, es la primera vez que vuelvo desde que me fui. Yo creo que no estaba preparado para volver, por eso ha tardado tanto, pero tenía muchas ganas y la verdad que muy emocionante”, reconoció Canales.

Cabe recordar que decidió dejar al Real Betis de España en un momento importante de su carrera cuando era frecuentemente convocado por su Selección, para ser contratado por los Rayados en el verano del 2023.

El mediocampista español comentó que ya no hay muchos futbolistas con los que él compartió vestidor, pero que se mantiene al pendiente de los partidos del equipo a pesar de la distancia.

“Los veo siempre, soy un bético allí en México. Muy ilusionado con la temporada, con la plantilla que hay y con cómo se está desarrollando”, dijo Sergio.

Se especula sobre el futuro de Canales

A principios de diciembre, surgieron muchas especulaciones luego de que Sergio Canales fuera captado en una reunión con un dirigente del Racing Club de Santander.

Medios españoles revelaron que el atacante español se juntó con Manuel Higuera, presidente del club español, el cual fue el equipo con el que se formó y debutó en la Primera División antes de ser fichado por el Real Madrid en 2010.

Aunque de acuerdo a estas versiones periodísticas, la plática del “Mago” con el directivo solo fue por motivos personales por la relación que tienen desde hace tiempo, sin que existe otro interés al respecto.

Te puede interesar: Chivas revela el secreto prohibido de Hormiga González durante la pretemporada del equipo