Javier Aquino deja Tigres: Sus números y títulos tras 10 años con el equipo Felino

Luego de 10 años con los Tigres de la UANL, Javier Aquino anunció de manera sorpresiva su salida de la institución a través de un video compartido en sus redes sociales en donde explicó los motivos de la decisión y agradeció a los aficionados por una década de triunfos, cerrando su ciclo en el partido de la Final del Apertura 2025 ante el Toluca que terminaron llevándose los Choriceros.

Los números de Javier Aquino en Tigres

Javier Aquino llegó a Tigres en el verano del 2015 procedente del Rayo Vallecano de España y durante su estancia en el equipo disputó la Final de la Copa Libertadores de ese año que terminó perdiendo ante River Plate.

Con la playera de los Felinos, Aquino también disputó la Final del Mundial de Clubes de la FIFA ante Bayern Munich, aunque con la misma fortuna, además de ocho finales de la Liga BBVA MX, de las cuales pudo conquistar cinco.

En total, Aquino disputó 442 partidos con Tigres, marcando 30 goles y contribuyendo con 58 asistencias, pero lo más importante es que ayudó a engrosar el palmarés del equipo siendo parte de la época dorada de la institución junto con figuras como André Pierre Gignac y Nahuel Guzmán.

Aquino ganó cinco veces la Liga BBVA MX, cuatro veces el Campeón de Campeones y una vez la Liga de Campeones de la Concacaf, siendo uno de los pilares del equipo en el mediocampo.

Javier Aquino ganó cinco veces la Liga MX|Tigres

Javier Aquino se despide de Tigres

“Estoy con la capacidad de decirles que el día de la final contra Toluca fue mi último partido con el club, mi último baile, mi último momento. Y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma, porque amo mucho al club”, dijo Javier Aquino en un video compartido en sus redes sociales.

“Simplemente me dijeron que no querían que continuara, y después de una larga conversación lo acepté, lo asimilé y quise compartirlo con ustedes. No fue nada personal, supongo que todo es viendo como una finalidad de la grandeza del club”, agregó.

