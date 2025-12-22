Chivas revela el secreto prohibido de Hormiga González durante la pretemporada del equipo

Los jugadores de las Chivas se encuentran realizando la pretemporada previo al arranque del torneo Clausura 2026 en Isla Navidad, Colima, y aprovecharon para relajarse nadando en las aguas del Pacífico mexicano; sin embargo, un pequeño detalle de las fotografías que fueron compartidas en las redes sociales llamó la atención de los aficionados por la ausencia de su goleador Armando 'Hormiga' González.

Las Chivas trolean a Hormiga González con una épica respuesta en redes sociales

La gran mayoría del plantel de las Chivas se refrescó nadando en el mar, incluido su más reciente incorporación Ángel Sepúlveda; sin embargo, en la imagen faltó Hormiga González, por lo que de inmediato algunos aficionados cuestionaron la presencia de su goleador.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar y una usuaria preguntó directamente. "¿Y la Hormiga? Necesito verlo mojado", a lo que la cuenta oficial de las Chivas respondió: "Es otaku, no se mete al agua".

La respuesta generó comentarios de todo tipo por parte de los usuarios de Instagram, entre los que bromeaban con que las hormigas no se bañan y los que destacaron el estereotipo de los fanáticos del anime como González.

Chivas se burló de Hormiga González|Captura

En la imagen que compartieron las Chivas se incluyeron siete fotografías en las aguas del mar de Colima, pero en ninguna e incluyó a González.

Las Chivas buscan prepararse para arrancar el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante el Pachuca el próximo 10 de enero en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

