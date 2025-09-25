¡ÚLTIMA HORA! Cancelan y reprograman partido del futbol mexicano por tormenta eléctrica

Malas noticias en la Liga BBVA MX Femenil. A pesar de que el juego entre Mazatlán y Pumas se encontraba programado para disputarse este 24 de septiembre en la cancha del Estadio El Encanto, el compromiso pendiente de la Fecha 6 del Apertura 2025 no se pudo disputar debido a las malas condiciones del clima.

En primera instancia, la Liga BBVA MX Femenil dio a conocer que el encuentro tuvo un retraso por riesgo de tormenta eléctrica en las inmediaciones del inmueble, no obstante, luego de más de hora y media suspendido, el organismo ha tomado la decisión de que el juego de Mazatlán vs Pumas Femenil se recorra para jugarse el jueves 25 de septiembre en punto de las 9:00 am, hora local.

El partido entre @MazatlanFem y @PumasMXFemenil de a la J6 se disputará el día de mañana a las 9:00 a.m. (hora local) / 10:00 a.m. (hora centro).



Esto debido a la tormenta eléctrica ⛈️ y salvaguardar la integridad de las personas en el Estadio El Encanto.

Las Pumas dirigidas por Marcello Frigério se ubican en el noveno puesto de la tabla general con registro de 19 puntos. Por su parte, las Cañoneras comandadas por Mercedes Rodríguez se encuentran en el lugar 18 con 2 unidades.

