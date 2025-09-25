¡Como BOXEADOR! Fuerte GOLPE causa BAJA de Rodrigo Aguirre el San Luis vs América

Sensible baja para el Club América. Durante el juego ente el Atlético de San Luis y la escuadra de Coapa, encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025, el equipo dirigido por André Jardine ha sufrido un cambio obligado en el esquema de juego.

Y es que al minuto 43' Rodrigo Aguirre sufrió un choque contra el portero del cuadro Potosino, Andrés Sánchez, dejando el ojo del delantero del conjunto azulcrema en mal estado y obligando a que se realizara su salida para darle ingreso a Alejandro Zendejas.

Tras el choque accidental, el árbitro del encuentro no señaló penalti ni el guardameta fue amonestado en la acción en la que el ‘Buffalo’ fue afectado.

Isaac Ortiz/Isaac Ortiz Rodrigo Aguirre of America during the 10th round match between Atletico de San Luis and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Alfonso Lastras Stadium, on September 24, 2025 in San Luis Potosi, Mexico.

Al descanso en el partido disputado en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis y América se fueron sin anotaciones en una primera parte que no tuvo muchas opciones de peligro en los arcos.

Para la Jornada 11, el equipo dirigido por André Jardine encara el Clásico Capitalino ante Pumas, compromiso para el que Rodrigo Aguirre podría ser baja definitiva a falta de un parte médico oficial por parte del Club América.

