¡Como BOXEADOR! Fuerte GOLPE causa BAJA de Rodrigo Aguirre el San Luis vs América
Durante el juego de la Jornada 10 entre Atlético de San Luis y América, Rodrigo Aguirre tuvo que abandonar la cancha tras un fuerte impacto en el rostro
Sensible baja para el Club América. Durante el juego ente el Atlético de San Luis y la escuadra de Coapa, encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2025, el equipo dirigido por André Jardine ha sufrido un cambio obligado en el esquema de juego.
Y es que al minuto 43' Rodrigo Aguirre sufrió un choque contra el portero del cuadro Potosino, Andrés Sánchez, dejando el ojo del delantero del conjunto azulcrema en mal estado y obligando a que se realizara su salida para darle ingreso a Alejandro Zendejas.
Tras el choque accidental, el árbitro del encuentro no señaló penalti ni el guardameta fue amonestado en la acción en la que el ‘Buffalo’ fue afectado.
Al descanso en el partido disputado en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis y América se fueron sin anotaciones en una primera parte que no tuvo muchas opciones de peligro en los arcos.
Para la Jornada 11, el equipo dirigido por André Jardine encara el Clásico Capitalino ante Pumas, compromiso para el que Rodrigo Aguirre podría ser baja definitiva a falta de un parte médico oficial por parte del Club América.
