¡Volvería a México! Los equipos de la Liga BBVA MX tendrían en el radar a Martín Anselmi

La carrera de Martín Anselmi estaría cerca de dar un nuevo giro. Una nueva oportunidad en la Liga BBVA MX luego de haberse ido entre polémica tras su salida de Cruz Azul para dirigir en Europa.

Y es que en el Torneo Apertura 2025, hay varios entrenadores que se encuentran al límite, pues los resultados no los han acompañado y podrían ser cesados, motivo por el que dos escuadras ya empiezan a sondear a otros estrategas en caso de necesitar un reemplazo.

Los equipos que buscarían a Anselmi

Durante le Fecha Doble de la competencia, misma en la que se disputan la Jornada 10 y 11, el nombre de Martín Anselmi ya aparece ligado a dos equipos que no viven un buen presente. De acuerdo a diversos reportes. Pachuca y León tendrían en la mira al entrenador argentino, quien actualmente se encuentra sin equipo desde su salida del Porto.

Durante la Fecha 10 del Apertura 2025, los ‘Tuzos’ y el cuadro Esmeralda sumaron un punto tras sus empates ante Puebla y Mazatlán respectivamente, resultados que no terminan por convencer en un certamen en el que Pachuca registra 14 puntos al momento con Jaime Lozano al mando. Mientras que León tiene 12 unidades con Eduardo Berizzo en el banquillo.

La falta de resultados ha puesto en duda el trabajo de ambos entrenadores al frente de las escuadras de Grupo Pachuca, motivo por el que Martín Anselmi estaría en el radar de quien despida primero a su estratega.

La última experiencia del DT argentino fue al frente del Porto, donde vio 21 partidos dirigidos con marca de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas. Anteriormente, al mando de Cruz Azul, Martín Anselmi tuvo un registro de 50 compromisos dirigidos con marca de 28 triunfos, 10 juegos igualados y 12 descalabros.

