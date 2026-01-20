¡CANDIDATOS! Arsenal venció al Inter y es líder perfecto en la UEFA Champions League

Si la temporada 2025-2026 de la UEFA Champions League no es la buena para el Arsenal, no sabremos cual sea. Nueva victoria del cuadro gunner ante un rival de altura en la fase de clasificación del torneo coopero. Los Gunners fueron a la ciudad de la moda y vencieron 3-1 al Inter de Milan en un compromiso en el que brilló Gabriel Jesús gracias a su doblete que encaminó el triunfo británico.

El cuadro dirigido por Mikel Arteta se plantó en el San Siro como equipo grande ante el líder de la Serie A y desdibujó por completo el esquema de Christian Chivu. El estratega español plantó un 4-3-3 que le ganó totalmente a la partida que propuso el rumano (3-5-2 con tres centrales y dos laterales con ida y vuelta).

Gabriel Jesús; olfato goleador

El delantero brasileño fue clave para destrabar el juego, Jesús y su buen juego dentro del área hizo que toda la línea defensiva del Inter quedara en jaque. En el primer tanto, los zagueros del club italiano no tiraron la línea bien y Jesús estuvo atento para mandar el esférico al fondo de las redes. Para el 1-2, Gabriel ganó el segundo cabezazo tras un recentro de Saliba que no pudo contener Yann Sommer con las manos.

Finalmente, Victor Gyokeres sentenció el juego y puso al Arsenal en lo más alto de la clasificación con 21 puntos gracias a sus siete victorias en el mismo número de juegos. Del lado interista, el club cayó hasta la novena posición y puso en entredicho su clasificación directa a la siguiente ronda ya que equipos como el Liverpool o el Atlético de Madrid faltan por disputar su partido de la fecha siete y podría rebasarlos.