Nota

El contundente mensaje del ‘Canelo’ tras caer ante Crawford

Después de caer ante Terence Crawford y perder los títulos de peso supermediano de la AMB, CMB, FIB y OMB, Saúl ‘Canelo’ Álvarez publicó un mensaje

Canelo Álvarez supera en ganancias anuales a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Carlos Salgado
Box Azteca
Después de caer por decisión unánime ante Terence Crawford y perder los títulos de peso supermediano de la AMB, CMB, FIB y OMB en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Saúl ‘Canelo’ Álvarez publicó un mensaje en sus redes sociales.

Te puede interesar: Terence Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez: ¿entonces sigue siendo campeón? Esto es lo que significa

En el escrito, el peleador de 35 años de edad dejó ver que tiene presentes los múltiples logros de su trayectoria profesional y que asume el tropiezo como parte de su carrera.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, inicia el texto.

Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025

Canelo reconoció la derrota

El púgil mexicano complementó su publicación con una referencia a quienes lo han acompañado durante su vida boxística y remarcó la cercanía que mantiene con sus seres queridos.

“Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Viva México, cabrones”, concluyó.

La misiva llegó pocas horas después de que los jueces revelaron tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113 en favor del boxeador estadounidense, quien ha pasado a ser el campeón indiscutido de la división.

Terence, el mejor en la actualidad

El combate en Las Vegas representó la tercera derrota en la carrera del tapatío, quien ahora registra 63 victorias, tres derrotas y dos empates. Crawford, por su parte, ratificó su condición como uno de los mejores libra por libra de la actualidad.

Incluso al terminar el combate en la ‘Ciudad del Pecado’, el ‘Canelo’ se mostró como un buen perdedor, reconoció la labor de su adversario sobre el ensogado y dejó la puerta abierta a una revancha, aunque ésta dependerá de Terence.

Te puede interesar: ¡Vuelve a ganar! Floyd Mayweather se hace más rico por pelea Canelo vs Crawford

VISA DE CRACK | José López: del debut goleador en América al impacto internacional

