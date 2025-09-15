deportes
Terence Crawford devolvió los cinturones a Canelo Álvarez: ¿entonces sigue siendo campeón? Esto es lo que significa

Canelo Álvarez perdió todos sus cinturones el pasado fin de semana ante el estadounidense Terence Crawford

Crawford y Canelo Álvarez tuvieron una de las peleas más esperadas del boxeo.
Foto: Instagram y Canva
Crawford y Canelo Álvarez tuvieron una de las peleas más esperadas del boxeo.
Antonio Hernández
Box Azteca
Saúl “Canelo” Álvarez perdió el pasado sábado ante Terence Crawford. El mexicano no pudo ante el poderío del estadounidense y tuvo que ceder todos sus cinturones del campeonato indiscutido de peso supermediano (168 libras). Crawford hizo historia al conseguir este logro por primera vez para un boxeador. Lo que dio la vuelta al mundo fue la imagen en la que el originario de Nebraska le devolvió los cintos al Canelo. En conferencia de prensa se acercó y, en un gesto de leyenda, se le acercó al tapatío. Este hecho no quiere decir que el mexicano siga siendo campeón.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto, esta derrota con humildad y aprendizaje”, fueron algunas de las palabras de Saúl Álvarez después de su derrota. Lo realizado por el estadounidense habla de cultura boxística y mucho respeto. Para entender el contexto, cada cinturón del Canelo Álvarez ya tenía grabado su nombre y eran de él, aunque ya no fuera campeón. Cuando Crawford ganó se los pusieron por el trámite, pero posteriormente él los tenía que devolver.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford
REUTERS

Muchos pugilistas se los mandan a su vestidor o dejan pasar un tiempo para devolverlos. Terence Crawford se acercó hasta donde estaba el tapatío con su familia para dárselos en la mano y decirle algunas palabras. Los diferentes organismos internacionales de boxeo le harán llegar a Craworfd sus cintos (AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring) con su nombre grabado. Pero aunque Álvarez los tenga físicamente, no quiere decir que sea el campeón reinante de la división.

Crawford hace historia después de vencer al Canelo

Terence Crawford demostró después de la pelea ante Canelo Álvarez que es el mejor libra por libra. El estadounidense entró a la historia del boxeo después de conseguir ser campeón indiscutido en superligero (2017), welter (2023) y ahora supermediano (2025). Este hecho lo convierte en el primer pugilista en la historia que se convierte en campeón de tres categorías distintas en una misma noche.

Crawford también se mantiene invicto a sus 37 años de edad con 42 victorias y cero derrotas, pero 31 han sido por nocaut. Por su parte, Álvarez se queda con 69 combates, 39 por KO y solamente tres derrotas.

Canelo Álvarez
