¡Vuelve a ganar! Floyd Mayweather se hace más rico por pelea Canelo vs Crawford

Floyd Mayweather lo hizo de nuevo. Aunque esta vez no fue dentro del ring, el excampeón invicto consiguió un triunfo través de Saúl “Canelo” Álvarez, apostando 50 mil dólares (918,967 pesos mexicanos) por la victoria de Terence Crawford en la pelea que sacudió al mundo del boxeo. El resultado: Crawford se impuso por decisión unánime y Mayweather se embolsó una jugosa ganancia que no tardó en presumir en redes sociales.

Mayweather, fiel a su estilo provocador, compartió el boleto ganador y lanzó una indirecta: “Nunca apuesto en contra del talento real”, dejando claro que su confianza en Crawford fue más que acertada. Esta apuesta se suma a lo obtenido cuando derrotó al mexicano embolsándose una bolsa de 2.2 millones de dólares por pago por evento, sin contar patrocinios ni bonos adicionales.

¿Cuándo fue la pelea entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather?

Esta victoria simbólica se suma a la que obtuvo en 2013, cuando enfrentó a Canelo Álvarez en una de las peleas más mediáticas de la década. En aquella ocasión, Mayweather se impuso por decisión unánime en Las Vegas.

Desde entonces, la relación entre ambos ha estado marcada por la competencia y los comentarios cruzados. Mientras Canelo ha construido una carrera sólida como uno de los mejores libra por libra, Mayweather se ha mantenido en el ojo público con exhibiciones, negocios y, como en este caso, apuestas que siguen generándole ingresos millonarios.

La derrota de Canelo ante Crawford no solo sacudió su legado, sino que también le dio a Mayweather una nueva oportunidad para recordarle al mundo quién fue el primero en vencer al mexicano. Aunque ya no se calza los guantes, Floyd sigue ganando, dentro y fuera del cuadrilátero.

¿Cuándo fue la pelea entre Canelo y Crawford?

El combate entre Canelo y Crawford se celebró este sábado 13 de septiembre de 2025 en el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, ante más de 65 mil aficionados. Crawford ofreció un excelente boxeo técnico y movilidad, neutralizando el poder de Canelo y arrebatándole los cuatro cinturones de campeón indiscutido de peso supermediano (AMB, CMB, OMB y FIB). Las tarjetas fueron claras: 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor del estadounidense2.

