OFICIAL: Canelo Álvarez ya tiene fecha para su próxima pelea

Saúl 'Canelo' Álvarez está de vuelta, luego de haber perdido sus títulos mundiales que lo acreditaban como campeón indiscutido de los pesos supermedianos ante Terence Crawford será el próximo 12 de septiembre cuando el mexicano vuelva a subir al cuadrilátero.

Canelo Álvarez volverá a pelear en septiembre de este año

Un año completo le habrá tomado a Canelo Álvarez reanudar la actividad de sus peleas tras la traumática derrota ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas en donde perdió el título unificado de los pesos supermedianos.

Fue el representante Turki Alalshikh, quien también es propietario de la revista Ring Magazine, quien confirmó el regreso del Canelo Álvarez a los encordados el próximo 12 de septiembre, en una pelea con motivo de las celebraciones de la Independencia de México.

La pelea tendrá lugar en Riad, capital de Arabia Saudita y encabezará la cartelera titulada "México contra el Mundo", por lo que se espera que otros boxeadores mexicanos participen en el combate ante oponentes extranjeros de primer nivel.

Sin embargo, a poco menos de nueve meses para el combate, aun no se define el rival contra el que se medirá Canelo Álvarez.

La pelea ante Crawford obligó al mexicano a modificar su tradicional agenda de peleas, ya que acostumbraba a realizar una función de febrero y una más en mayo para completar tres enfrentamientos por año, pero en esta ocasión dejará pasar 12 meses entre cada una de sus peleas.

