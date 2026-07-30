Cantante del himno mexicano SE EQUIVOCA durante el juego de Liga MX vs MLS All Star Game 2026

El juego de Liga MX vs MLS All Star Game 2026 sufrió un grave error antes de que comenzara el partido entre los mejores jugadores de la liga mexicana y la liga estadounidense. El cantante encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano se equivocó durante su representación.

Frankie J fue el artista elegido por la MLS parara interpretar el Himno Nacional Mexicano durante el partido disputado en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. Todo comenzó bien con su interpretación, pero al momento de llegar a la Estrofa I cometió un grave error. En lugar de cantar “profanar con su planta tu suelo” como dice la letra oficial, el intérprete nacido en en Tijuana dijo “profanar con sus ansias tu suelo”.

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¿Quién es Frankie J, el cantante que se equivocó en el Himno Nacional Mexicano?

Frankie J es un cantante mexico-estadounidense que nació en Tijuana, Baja California el 7 de diciembre de 1975. Aunque nació en suelo mexicano, fue criado en San Diego, Estados Unidos bajo la tutela de sus tíos, donde pudo recibir educación musical.

El bajacaliforniano comenzó su carrera en el ambiente musical como Frankie Boy, como artista de freestyle, en la década de los años 90 y después se unió durante más de 10 años a los Kumbia Kings. En 2003 dejó a la agrupación de AB Quintanilla para regresar a su paso como solista. Su canción más conocida es un sencillo que lanzó en 2005 en conjunto con Baby Bash titulado Obsession (No es amor). El punto más alto de su carrera fue la nominación al Grammy por su disco Faith,Hope y Amor en la categoría de Mejor Album de Pop Latino en la edición de 2013.

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