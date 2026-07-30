Liga BBVA MX o MLS: qué premio se lleva el ganador del Juego de las Estrellas

Se viene una nueva edición del All Star Game (Juego de Estrellas) este miércoles 29 de julio, partido que podrás seguir minuto a minuto a través del portal web de Azteca Deportes. En este 2026 se disputará la quinta edición de dicho evento, pero lo que tal vez muchos se pregunten es cuál es el premio que se lleva el ganador.

El Juego de Estrellas entre la Liga BBVA MX y la MLS, que cuenta con un amplio dominador, no tiene un trofeo o premio económico para el ganador, ya que el duelo es amistoso y de exhibición. No obstante, los jugadores y cuerpo técnico participante reciben un bono o pago, aunque los montos no son públicos, por lo que se desconocen las cantidades que perciben.

No tiene un trofeo o premio económico para el ganador, ya que el duelo es amistoso y de exhibición.|Liga BBVA MX

El dinero que se recauda en el Juego de Estrellas

Si bien los equipos no reciben un trofeo o premio económico en conjunto, las entradas al estadio sí se cobran y ello tiene una gran razón. Lo anterior, ya que los fondos suelen destinarse a causas sociales y donaciones caritativas organizadas por la MLS.

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Cabe destacar que estos Juegos de Estrellas entre la MLS y la Liga BBVA MX se organizan desde el año 2021, con excepción de 2023, cuando la liga de Estados Unidos prefirió enfrentarse al Arsenal, tal y como lo hacían antes al invitar a equipos campeones de Europa.

Historia del Juego de Estrellas de la MLS

La MLS organizó su primer Juego de Estrellas en 1996. En aquella ocasión se enfrentaron los mejores jugadores de la Conferencia Este contra los de la Conferencia Oeste en el Giants Stadium de Nueva Jersey.

Al paso de los años, la Liga de Estados Unidos modificó el All Star Game y ello fue en 2005, cuando por primera vez sus mejores jugadores se enfrentaron a un equipo de Europa, como lo fue el Fulham de Inglaterra.

Ello se modificó en 2021, cuando la MLS dejó de enfrentarse a equipos europeos para hacerlo con lo mejor de lo mejor de la Liga BBVA MX.