Sacudida inesperada en el Barça: la joya que pidió irse justo al cumplir 18 años

El FC Barcelona vive horas de desconcierto interno. Cuando todo apuntaba a una renovación tranquila y a un crecimiento progresivo dentro del primer equipo, Dro Fernández tomó una decisión que cayó como un balde de agua fría en los despachos del club: quiere marcharse este mismo mercado invernal.

La noticia no solo sorprendió por el momento elegido, sino por el contexto. El joven mediocampista ofensivo acaba de cumplir 18 años, ya tuvo participación en partidos importantes y es un futbolista bien valorado por el cuerpo técnico. Aun así, su postura fue clara y directa.

Una cláusula baja, el recordatorio que nadie quería escuchar

Con la mayoría de edad recién cumplida, el Barcelona esperaba sentarse a negociar una ampliación de contrato que incluyera una mejora salarial y, sobre todo, un aumento considerable de su cláusula, actualmente fijada en 6 millones de euros.

Ese movimiento nunca llegó a concretarse. En cambio, el entorno del jugador comunicó su intención de ejecutar la cláusula y buscar un nuevo destino, una decisión que tomó por sorpresa a una directiva que veía a Dro como una pieza de futuro inmediato.

Desde dentro del club consideran que el camino estaba marcado: minutos, continuidad progresiva y exposición en competencias de primer nivel. Pero el futbolista y su entorno ven el escenario de otra manera.

El interés europeo que acelera la decisión

Aunque todavía no hay anuncio oficial de destino, el radar europeo ya está activo. Clubes de peso llevan tiempo siguiendo a Dro Fernández, y ahora el interés se intensificó.

Uno de los equipos mejor posicionados es el Borussia Dortmund, especialista en apostar por talento joven y dar protagonismo inmediato. También hay seguimiento desde Inglaterra y Alemania, con gigantes que llevan años observando su evolución silenciosamente.

Otro nombre que aparece en el panorama es el Paris Saint-Germain, donde existe una relación cercana entre el entorno del jugador y figuras clave del proyecto deportivo.

Milieu offensif espagnol de 18 ans, Dro Fernandez devrait rejoindre le PSG et devenir la première recrue parisienne de l'hiver

De promesa silenciosa a decisión radical

Dro Fernández llegó a La Masia con apenas 14 años y su crecimiento fue vertiginoso. En poco tiempo pasó de destacar en la cantera a debutar en LaLiga y en la Champions League, donde incluso dejó una asistencia histórica que lo colocó entre los jugadores más jóvenes en lograrlo.

Dentro del vestidor se le veía cómodo, integrado y respaldado. Incluso celebró su cumpleaños número 18 rodeado de compañeros del primer equipo tras un título reciente. Por eso, la noticia de su deseo de marcharse resultó tan inesperada.

En el Barcelona ahora queda poco margen de maniobra. Si un club decide pagar la cláusula, el Barça no podrá impedir su salida.