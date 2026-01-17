Anthony Martial se estrena como goleador, pero sus números son desalentadores para los Rayados

Anthony Martial se estrenó como goleador de la Liga BBVA MX al anotar en la goleada de Rayados de Monterrey 5-1 a Mazatlán FC . El francés por fin rompió su racha negativa y aportó con un tanto desde los 11 pasos, aunque ello podría nunca haber llegado, ya que lo erró, pero le cayó el rebote y mandó el balón a guardar al fondo de las redes.

Sin embargo, los números del delantero son muy desalentadores para Rayados, pues fue hasta 4 meses después de su presentación que se hizo presente en el marcador de un partido oficial. Lo anterior, ya que Martial llegó al futbol mexicano cuando ya había arrancado el Clausura 2025 e hizo su presentación en la jornada 9 en el partido que su equipo empató 2-2 ante América .

El francés tardó 4 meses en marcar su primer gol con Rayados y sumó casi un año sin marcar.|Rayados

La mala racha de Anthony Martial que no convence a los aficionados de Rayados

El delantero se mandó un partidazo ante Mazatlán FC, pues dio 2 asistencias y marcó su primer gol en el futbol mexicano. El futbolista saltó a la cancha como titular y disputó los 90 minutos. Incluso, fue uno de los jugadores mejor rankeados del duelo, según la plataforma Sofascore.

Anthony sumaba casi un año sin anotar, pues su último gol fue en febrero de 2025 cuando jugaba para el AEK Atenas. Pese a ello, llegó a México como un refuerzo bomba, aunque ha sido el que más ha defraudado, ya que hubo mejores futbolistas que dieron buenos resultados, como lo es Joao Pedro, quien se consagró campeón de goleo y fue del interés de un equipo italiano.

Se espera que Martial siga en el mismo ritmo que en el partido ante Mazatlán FC, aunque le podrían cortar su ritmo de juego, ya que la jornada 4 se disputara hasta el último fin de semana del mes debido a los partidos que sostendrá México en Centroamérica y Sudamérica.