ÚLTIMA HORA: Ter Stegen DEJARÍA al Barcelona, este sería su NUEVO EQUIPO

El destino de Marc-André ter Stegen se encuentra cerca de cambiar. Bajo el mando de Hansi Flick, el entrenador le ha dado la titularidad en el arco a Joan Garcia y ha dejado entrever que el guardameta de Alemania va a salir del equipo en esta Temporada 2025/26.

De acuerdo a diversos reportes, el Girona ha avanzado conversaciones para cerrar el fichaje del arquero de 33 años de edad. Ante el acercamiento del cuadro de Montilivi, Marc André ter Stegen ya habría dado el si para acelerar su fichaje. No obstante y a pesar de que ya existe un acuerdo verbal, hay detalles entre los equipos para que se de la cesión del guardameta alemán.

Jugando para el FC Barcelona, el portero tiene un registro de 423 partidos defendiendo el arco blaugrana, mismos en los que ja recibido 416 goles y ha tenido 176 encuentros con el arco en cero en más de 38 mil minutos jugados.

En la presente campaña de LaLiga, la Temporada 2025/26, el Barcelona lidera la competencia luego de 19 fechas, teniendo un registro de 49 puntos tras 16 victorias, un empate y dos juegos perdidos.

Por su parte, el Girona se encuentra en el puesto 13 de la clasificación con 21 unidades luego de cinco triunfos, seis juegos igualados y ocho derrotas, ubicándose a cuatro puntos de distancia de los puestos de descenso.

Con un valor aproximado a los 7 millones de euros, Marc André ter Stegen tiene contrato con el Barcelona hasta verano de 2028, sin embargo, el cambio de equipo sería para buscar continuidad de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

