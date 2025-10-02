deportes
Nota

Tiembla Chivas: el dato histórico que pocos conocen por el que Pumas es MUY FAVORITO

Chivas deberá visitar a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y, en los papeles, los felinos llegan como favoritos a este juego por un factor clave

Pumas es favorito ante Chivas por un motivo especial
TV Azteca
Rodrigo Acuña
Liga MX
Pumas y Chivas protagonizarán uno de los duelos más impactantes de la jornada 12 del Apertura 2025. Los dirigidos por Gabriel Milito visitarán el Estadio Olímpico Universitario, escenario que, a lo largo de la historia, ha sido difícil para el Guadalajara. Según datos oficiales, los felinos llevan la ventaja en el historial jugando de local, a pesar de que los números de Efraín Juárez en la UNAM no sean los mejores .

Pumas cuenta con saldo a su favor, con 12 victorias y 16 empates jugando contra Chivas en el Estadio Olímpico. Sin embargo, el Rebaño consta de un saldo negativo: 6 triunfos, siendo el último de ellos durante el Clausura 2025. En aquella ocasión, el cuadro tapatío silenció a la afición auriazul gracias a un gol de Luis Mejía sobre la hora. Por otro lado, Milito recibió una gran noticia de cara al choque contra Pumas .

Jugadores de Pumas, Apertura 2025

No todo es negativo para Chivas previo al duelo con Pumas

En los últimos cuatro partidos disputados en el Estadio Olímpico Universitario, Chivas ha logrado resultados favorables: dos victorias, un empate y solo una derrota. En el Apertura 2023 sorprendió con un 1-0, mientras que en el Clausura 2025 volvió a ganar con un gol agónico de Luis Mejía. Pumas, por su parte, se impuso con un contundente 3-0 en uno de esos duelos, mientras que el otro terminó en empate sin goles.

Además del historial, el duelo Pumas vs. Chivas suele tener un fuerte componente anímico. La presión de la afición en Ciudad Universitaria y la rivalidad entre ambos equipos convierten este encuentro en un clásico moderno de la Liga BBVA MX, donde la motivación puede pesar tanto como las estadísticas.

¿Cuándo juegan Pumas y Chivas por el Apertura 2025?

Pumas recibirá a Chivas el domingo 5 de octubre por la jornada 12 del Apertura 2025. El partido comenzará a las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario y ambos buscarán la victoria para afianzarse en puestos de Liguilla. Guadalajara llega con 14 puntos en 11 fechas, mientras que los felinos se encuentran por detrás con 13 unidades.

Chivas
Pumas
Los 4 Grandes
