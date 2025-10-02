Está teniendo su mejor temporada en Chivas y Javier Aguirre lo llamaría para la Selección Mexicana
El entrenador de la Selección Nacional ya piensa en su lista para la Fecha FIFA de octubre y podría dar la sorpresa al llamar por primera vez a un rojiblanco
Armando “Hormiga” González sería el jugador que Javier Aguirre llamaría a la Selección Mexicana para encarar los partidos de preparación de la Fecha FIFA de octubre. El delantero está teniendo su mejor temporada en Chivas, pues es el goleador del equipo y ha dejado en la banca a 2 grandes referentes de la institución, como lo son Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, quien ya tendría a su reemplazo para el Clausura 2026 .
De acuerdo con diferentes fuentes, González tendría su primera convocatoria con la Selección Nacional mayor, ya que el “Vasco” quiere seguir probando futbolistas de cara al Mundial 2026 y el artillero del Guadalajara es uno de ellos. El canterano rojiblanco actualmente tiene 22 años y ya suena para salir a Europa, luego de que se le vinculó con Vinicius Jr y Kevin de Bruyne .
Los méritos de Armando González para ser convocado a la Selección Mexicana
Armando González es el mejor jugador de Chivas en el Apertura 2025, pues suma 5 anotaciones en 11 jornadas disputadas, según estadísticas de BeSoccer. Además, el mexicano pelea por el campeonato de goleo del torneo al ubicarse dentro de los 5 mejores artilleros de la Liga BBVA MX, méritos que lo podrían llevar a ser convocado a la Selección Mexicana.
Armando González en este Apertura 2025 ya suma los mismos goles que anotó el pasado año futbolístico, pues en 22 partidos marcó 5 tantos y dio una asistencia entre encuentros de la Liga MX, Leagues Cup y Concachampions. El delantero puede incrementar su buena racha, pues al torneo aún le restan 6 fechas más.
La convocatoria de Javier Aguirre para a Fecha FIFA de octubre
Javier Aguirre presentará el jueves 2 de octubre la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos de preparación de la Fecha FIFA de octubre, en la que podría aparecer Armando González y marcaría el regreso de Julián Quiñones, las 2 grandes sorpresas, según varias fuentes.
La “Hormiga” viviría su primera convocatoria con el combinado azteca y podría debutar ante 2 grandes rivales de Sudamérica. La Selección Nacional enfrentará el sábado 11 de octubre a Colombia, mientras que el martes 14 a Ecuador, duelos de preparación de cara al Mundial 2026.