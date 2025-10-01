Vale 3 millones y Chivas podría perderlo a manos de un nuevo entrenador de la Liga BBVA MX

Chivas ha logrado salir del pozo y ahora sueña con clasificar a la Liguilla en la Liga BBVA MX. El equipo de Gabriel Milito consiguió hilar una serie de victorias (aunque recibió una mala noticia) y se posicionó en el lugar 9 de la tabla del Apertura 2025. Sin embargo, el Guadalajara podría perder a un futbolista de su plantilla por pedido de un nuevo entrenador que llegó a México.

Distintos reportes afirman que Ignacio Ambriz, nuevo entrenador del Club León, solicitó a la directiva el fichaje de Alan Mozo. El futbolista del Rebaño ya ha sido buscado con anterioridad por la Fiera, pero sin tener éxito. Ahora, Mozo podría tener un mayor protagonismo con Ambriz. Por otro lado, Chivas viene de derrotar a Puebla en la jornada 11 del Apertura 2025 .

Club León / X Ignacio Ambriz quiere a Mozo para León

Anteriormente, fue el propio Mozo quien rechazó fichar por León, pero ahora ha perdido protagonismo con Milito como entrenador, por lo que el lateral podría ver con mejores ojos cambiar de equipo. Según la información, desde Chivas no impedirían su salida, ya que buscan que Alan tenga una mayor cantidad de minutos en otro equipo de la Liga BBVA MX.

¿Cuánto vale el pase de Alan Mozo en Chivas?

Mozo llegó a Guadalajara en el año 2022 desde Pumas y, en este 2025, comenzó con su tercera temporada en Chivas. No obstante, nombres como el de Miguel Gómez han dejado relegado al defensor de 28 años durante este último tiempo. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Mozo es de 3 millones de euros en la actualidad. Su precio más alto lo tuvo en 2024, cuando costaba 5,5 millones.

Las dos piezas clave que Chivas recuperaría ante Pumas

Resulta que Mozo es uno de los futbolistas que ya está listo para regresar al campo de juego tras su lesión y podría volver a sumar minutos ante Pumas. No obstante, no es el único futbolista que Milito recuperaría, ya que Erick Gutiérrez también estaría disponible para enfrentar al club universitario en el Apertura 2025.