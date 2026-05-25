Capcom reporta casi 60 millones de juegos en el último año; así se distribuyeron las ventas

El mundo de los videojuegos crece a pasos agigantados con el pasar de los años, y un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con Capcom, una de las empresas más grandes en este apartado que, recientemente, confirmó alrededor de 60 millones de copias vendidas en un periodo de tiempo establecido.

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Fue hace unos días cuando la compañía confirmó ventas superiores a los 59 millones de juegos vendidos, lo cual sugiere una ganancia espectacular para Capcom. Un punto a considerar fue la forma en cómo se distribuyeron estas ventas, mismas que hablan de la evolución que la tecnología ha tenido en este apartado.

¿Cómo se distribuyeron las ventas de Capcom?

Capcom cerró el año fiscal con 59.07 millones de juegos vendidos, cantidad que se convierte en la mayor cifra histórica de videojuegos de consumo. Un punto a destacar es que, de este total, el 93 por ciento; es decir, 54.94 millones, fueron ventas a través del apartado digital.

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Capcom reportó que el 93% de las ventas de sus juegos durante el último año fiscal fueron en formato digital.



De los 59 millones de juegos vendidos, cerca de 55 millones correspondieron a copias digitales. pic.twitter.com/ivCZZ8kCOt — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) May 13, 2026

Debido a estas ventas, ahora Capcom espera vender más de 65 millones de juegos, de los cuales alrededor de 62 podrían ser vía digital. De cumplirse esta mesa, entonces el apartado digital podría ser del 95.4 por ciento del total de sus ventas, lo cual habla de una nueva evolución en este rubro.

Este punto obedece al interés de Capcom por ofrecer cada vez más títulos a través de su catálogo online. Además, vale decir que es común que la empresa presente rebajas u ofertas, mismas que se ven remuneradas de manera satisfactoria gracias a la distribución que se tiene y que sería imposible con las carreras físicas.

¿Qué ocurre con el producto físico para Capcom?

En consecuencia a esta interesante noticia, vale mencionar que Capcom reportó una disminución del 10 por ciento en sus ventas físicas a nivel interanual, mientras que las ventas digitales aumentaron un 21 por ciento, lo cual habla de un potencial producto de nicho a futuro.