Keylor Navas y el INÉDITO RÉCORD que podría lograr si es campeón con Pumas

Considerado uno de los porteros más importantes de los últimos tiempos a nivel mundial, la realidad es que Keylor Navas no solo se encuentra a 180 minutos de lograr el título de Liga BBVA MX con los Pumas, sino también de alcanzar un récord realmente importante en el futbol mexicano.

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Con apenas un año en la institución, Keylor Navas se ha convertido en el líder y jefe absoluto de unos Pumas que están a nada de romper una racha de más de 15 años sin título. Ante tal situación, luce interesante conocer el récord que el guardameta costarricense está a punto de lograr.

¿Qué récord podría alcanzar Keylor Navas con los Pumas?

Si Pumas vence a Cruz Azul y se corona campeón del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Keylor Navas se convertirá en el primer jugador -no mexicano- en conquistar el título más importante de México y, a su vez, la UEFA Champions League, el trofeo más importante a nivel clubes.

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Cabe mencionar que, hasta el momento, son solo dos los jugadores que han ganado la Liga BBVA MX y la UEFA Champions League; sin embargo, estos han sido Rafael Márquez y Jonathan dos Santos, futbolistas mexicanos que lo lograron con el León y el Club América, respectivamente.

Bajo este contexto, cabe decir que Keylor Navas sumó tres Champions League con el Real Madrid en 2016, 2017 y 2018, por lo que sería el primer jugador extranjero en sumar la Liga BBVA MX después de lo cerca que estuvo Ronaldinho con el Querétaro en el año 2015.

¿Cuántos goles ha recibido Keylor Navas desde su llegada a Pumas?

Keylor Navas llegó a Pumas procedente del Newell’s en julio del 2025, por lo que está próximo a cumplir un año en la institución. Con los universitarios, el guardameta tico registra 3,600 minutos en 40 enfrentamientos, mismos en donde acumula 12 vallas invictas y 51 goles encajados.